الإسكندرية

حملات على محطات وقود بمطروح للتأكد من تطبيق الأسعار المقررة

لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بتخفيض أسعار بعض المحروقات
معتز محمود 7:23 م, السبت, 11 أبريل 20 7:23 م, السبت, 11 أبريل 20

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح حملة على محطات وقود و تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار المقررة، مع متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنفيذ القرارات الصادرة بتخفيض أسعار بعض المحروقات بدءا من اليوم السبت ١١ أبريل .

تغيير كافة الطلمبات على السعر الجديد

وقام المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح بالمرور علي محطات تموين السيارات والتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار المقررة، وإخطار كافة الإدارات التموينية بالمرور والتأكد من التزام هذه المحطات بالأسعار، وهي بنزين 80. بسعر. 625 قرشا للتر ، بنزين 92 بسعر 750 قرشا للتر ، بنزين 95 بسعر 850 قرشا للتر.

وقام مدير تموين مطروح بالمرور علي بعض محطات وقود السيارات داخل المدينة، ولاحظ التزامها بالأسعار المقررة وتم تغيير كافة الطلمبات على السعر الجديد و،

كما قام أصحاب المحطات بالإعلان عن الأسعار علي الطلمبات وتوضيحها للمواطنين، ولوحظ وجود أرصدة بالمحطات وأنه يتم الشحن يوميا طبقا للاستثناء من قرار الحظر علي نقل المواد البترولية.

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بقلم معتز محمود

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