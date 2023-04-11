حملات على الباعة الجائلين في منطقة باكوس بالإسكندرية.. وضبط 111 حالة إشغال

أجرت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في ما تداول من منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” مدعومًا بصور ومقطع فيديو تضرر خلاله شخص من افتراش الباعة الجائلين بنهر الطريق بمنطقة باكوس في محافظة الإسكندرية، مما يعيق حركة المرور والمشاة.

وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بحملة أمنية بالمنطقة محل الشكوى، للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، أسفرت جهودها عن ضبط 111 حالة إشغال، و34 حالة إزالة حواجز حديدية وأسمنتية.

وجارٍ استمرار الحملات لضبط ما يستجد من مخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 أشخاص متهمين بارتكاب واقعة التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في منطقة الموسكي بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، أن بعض الأشخاص ينقبون عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف العقار المُشار إليه، أمكن ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه “مستأجر لأحدهم”.

وعُثر بداخله على حفرة بعمق 3 أمتار، وضبطت الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.