حملات رقابية مكثفة على المواقف ومحطات الوقود بأحياء الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود لليوم الخامس على التوالي بعد زيادة سعر الوقود وتعريفة الركوب، للتأكد من الإلتزام بالأسعار الجديدة والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وشن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على المواقف شملت موقف فيكتوريا – ابو قير ، فيكتوريا – المحطة ، فيكتوريا – المندره

وشن حى الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني حملات رقابية على المواقف ومحطات الوقود والتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة حيث شملت الحملة جميع المواقف بنطاق الحى والتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة مع الاهتمام الدائم بالتواصل مع المواطنين.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة بجميع المواقف بنطاق المركز وتم التنبيه على سائقى سيارات الأجرة ووسائل النقل بالمركز بالالتزام بالتعريفة الجديدة المعتمدة وخط السير لكل سيارة مع لصق التعريفة طبقا لخط السير.

وواصل حى شرق برئاسة محارب هيلع حملاته المكثفة لمتابعة الإلتزام بأسعار الوقود الجديدة وتطبيق التعريفة شملت الحملة المرور على مركبات الأجرة بمنطقة سموحة، موقف العوايد، وتم التنبيه على السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة وإعلانها على المركبات المختلفة، كما تم التواصل مع المواطنين والتأكد على عدم دفع أي مبلغ يختلف عن السعر المحدد.

وقام السيد موسى رئيس حي العجمى بحملة مكبرة على طريق إسكندرية مطروح وميدان الهانوفيل والكيلو ٢١ وتم التنبيه على السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة وإعلانها على المركبات المختلفة.

وفي حي المنتزه ثان قامت هدى أبوكليلة رئيس الحى بحملة جابت أنحاء الحى وميادينه للتأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وتواصل جميع الأحياء تنفيذ الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وعدم استغلال المواطنين.