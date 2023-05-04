حملات رقابية ببورسعيد لضبط تعريفة الركوب ومتابعة انتظام العمل بالميناء البري

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، مع الأجهزة المعنية، اليوم الخميس، لمناقشة تعريفة الركوب الداخلية لـ”السرفيس” والأجرة وكذلك تعريفة الركوب بين بورسعيد والمحافظات الأخرى.

، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر.

وأكد المحافظ على أنه لا زيادة في تعريفة الركوب الداخلية ببورسعيد لـ”السرفيس” والأجرة، بينما هناك زيادة تتناسب مع قرار زيادة سعر السولار في تعريفة الركوب بين بورسعيد والمحافظات الأخرى.

وشدد محافظ بورسعيد على شن الأجهزة المعنية حملات مكبرة لمتابعة تنفيذ تسعيرة الركوب، وكذلك توافر المواد البترولية بكميات كافية في محطات الوقود.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد اجتمعت أمس الأربعاء لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، وأعلنت أنه في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

ومن ناحيته كشف اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة القيام بحملات مكثفة للرقابة على محطات الوقود والمواقف للتأكد من انتظام العمل والإلتزام بالتعريفة الجديدة…. غرامات للمخالفين ومتابعة ميدانية على مدار الساعة لتلقي الشكاوى

وتابع ” وجدي” سير وانتظام العمل بميناء بورسعيد البري مجمع المواقف وذلك علي إثر زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر الذي أقره وزير البترول والثروة المعدنية بالقرار رقم 315 لسنة 2023 ،



وأكد السكرتير العام بان هناك توجيهات مشددة من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة عدم استغلال المواطنين، لاسيما بعد عدم رفع تسعيرة التنقل لسيارات السيرفيس بالمحافظة على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة وأرقام الشكاوى

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوي للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، مؤكدا على إستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.