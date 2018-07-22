حملات رقابية بأسواق بني سويف

المال- خاصقام جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري ومديرية التموين ببني سويف بحملة على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع اللحوم والمطاعم. جاء ذلك في إطار خطة الجهاز لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين وكفالة حصولهم علي حقوقهم الاستهلاكيةوقامت الحملة بتفتيش عدد من المحلات ال

المال- خاص

قام جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري ومديرية التموين ببني سويف بحملة على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع اللحوم والمطاعم.

جاء ذلك في إطار خطة الجهاز لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين وكفالة حصولهم علي حقوقهم الاستهلاكية

وقامت الحملة بتفتيش عدد من المحلات التجارية وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم والطيور والأسماك والزيوت غير الصالحة للأستهلاك الأدمي وضبط أغذية منتهية الصلاحية ببعض المحلات.

وتحرر عن ذلك عدد 18 محضر جنح أمن دولة ،وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق بيان للجهاز.

وأشار اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس الجهاز الي أنه تم متابعه تعليق ملصقات سياسة الأستبدال والأسترجاع بالمحلات وتوزيع النشرات الخاصة بتوعيه المواطنين بحقوقهم والإعلان عن أليات التواصل مع الجهاز والتأكيد علي التجار ومقدمي الخدمات بإصدار الفواتيرللمستهلكين والتي تضمن حقوقهم.

ويهيب الجهاز بجموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الأهتمام بالإبلاغ عن أيه شكاوي أو مخالفة لديهم حتي يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق.

يستقبل الجهاز البلاغات علي الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس اب 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكتروني “حماية المستهلك” علي متجر Google Play للهواتف الذكية .

وجهاز حماية المستهلك يعمل في إطار تفعيل الإجراءات الرقابية التي تستهدف ضبط الأسواق وصون وحماية حقوق المستهلكين