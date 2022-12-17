حملات حماية المستهلك تضبط 84 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالمحافظات

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على محلات الأسمدة الزراعية بالتعاون مع مديريات الزراعة في مختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظام بيع الأسمدة للمزارعين.

وقالت مصادر مسئولة في جهاز حماية المستهلك، إن الحملات أسفرت عن ضبط 84 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، لافتة إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

وأضاف المصادر لـ«المال»، أن الحملات استهدفت كافة محافظات الجمهورية بهدف مراقبة الإعلان عن الأسعار تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، لافتة إلى أنه تم التنسيق بين مدرسات الزراعة والتموين والرقابة الإدارية خلال الحملات على محلات الأسمدة الزراعية في كافة محافظات الجمهورية.

أشارت المصادر إلى أن الجهاز كثف من حملاته على المحافظات الأكثر بيها للأسمدة الزراعية، لإحكام السيطرة عليها، وعدم تداول الأسمدة الزراعية في الأسواق السوداء.

ويناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.

ويواصل جهاز حماية المستهلك بث رسائل توعوية للمواطنين عبر المحمول حول كيفية التقدم بالشكاوى ضد أي مخالفات، كما تضمنت الرسائل، التأكيد على المواطن بضرورة الاحتفاظ بالفواتير للحفاظ على حقه في حال وجود أي عيب أو مخالفة تتعلق بعملية الشراء.

كما حرص الجهاز على إرسال رقم الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال خدمة واتس آب برقم 01577779999.