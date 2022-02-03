حملات توعية مكثفة ضد مخاطر الألغام بالساحل الشمالي

كثفت الأمانة التنفيذية لإزالة الغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى حملاتها للتوعية ضد مخاطر الألغام، وتعريف المواطنين بالإرشادات الواجب اتباعها حال وجود مخلفات حروب أو أجسام غريبة بالصحراء أو حال جرفها مع مياه السيول والأمطار.

وأوضح الدكتور محمد يوسف مُدير الامانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى أن هذه الحملات استهدفت القرى والنجوع في أعماق الصحراء وركزت على الأطفال، بجانب التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات على أرض محافظة مطروح منها مديرية التربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومجالس المدن، والطب البيطري، والزراعة، والري، وشركة المياه والصرف الصحي ومركز التنمية المستدامة التابع لبحوث الصحراء؛ لتكثيف الحملات بالمدارس ومراكز الشباب وكذا للمزارعين والعاملين في مجال الرعي والإنتاج الحيواني والري والمجالات الأخرى بالتعاون مع العمد والمشايخ والمجتمع المدني.

جاء ذلك بجانب التعاون الوثيق مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي والجامعة وكافة الجهات المعنية؛ لتكثيف حملات توعية لرجال الدين لما لهم من تأثير قوي وقدرة على توعية أفراد المجتمع مع التركيز على الأطفال والمرأة .

تتضمن الحملات؛ التوعية بضرورة توخي الحذر والالتزام بقواعد الحيطة بشكل دائم، بجانب بث تحذيرات مشددة بعدم لمس الألغام والقنابل والأجسام المشبوهة والذخائر غير المنفجرة، أو العبث بها، وكذلك ما يتعين عمله من إجراءات أولية فى حال العثور على هذه الأجسام.

وأهابت الأمانة التنفيذية بالمواطنين في حالة العثور على هذه الأجسام بإبلاغ غرفة العمليات على الفور على الأرقام (4933158 و4943692) حيث سيتم التنسيق بين الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وجهات الاختصاص للتخلص من هذه الأجسام.

أشاد اللواء خالد شعيب بالجهود المُكثفة التي تبذلها الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي في مختلف المجالات، في إطار الجهود المستمرة التي توليها الدولة في مجال العمل المضاد للألغام والتنمية المستدامة والتوعية بمخاطر الألغام بمتابعة مستمرة من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مؤكدًا على تقديم كل الدعم لأعمال الأمانة على أرض محافظة مطروح وتعظيم دور التوعية ضد مخاطر الألغام؛ حفاظُا على سلامة المواطنين.