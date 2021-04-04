حملات تموينية مكثفة في مطروح استعدادا لشهر رمضان

تكثف عدة جهات فى محافظة مطروح جهودها لاستقبال شهر رمضان، وذلك بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وكافة الجهات المعنية للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية، ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار .

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف كافة الجهات بالمحافظة استعدادتها لاستقبال شهر رمضان الكريم لتوفير كافة مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة من السلع الغذائية والخدمات الأساسية مع مواجهة أي مشكلة والعمل على حلها .

ووجه شعيب بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وكافة الجهات المعنية للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة، للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.. ورفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة فى كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.

وأشار محافظ مطروح إلى استمرار مبادرة تخفيض 30% للسلع الرئيسية بمنافذ التوزيع بالمدن والقرى، مع توفير اللحوم البلدي (الطازجة – المجمدة ) بالمنافذ و تنظيم معارض أهلا رمضان أمام ديوان عام المحافظة و بمدن ومراكز محافظة مطروح لمحاربة الغلاء والتخفيف من أعباء المواطنين طوال شهر رمضان تيسيراً عليهم، وتسيير قوافل تموينية بالتنسيق مع القوافل الصحية إلى التجمعات والمناطق البعيده للتيسير على المواطنين وتوفير الخدمات لهم

ولفت إلى استعدادات اوقاف مطروح بالتنسيق مع مجالس المدن فى رش وتطهير المساجد بنطاق المحافظة والالتزام بكافة قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن من عدم إقامة موائد رمضانية وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد والتخفيف فى صلاة التراويح بحيث لا تزيد عن نصف ساعة والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الطبية داخل المساجد حرصا على سلامة وصحة المصلين، كذلك سيتم افتتاح عدد من المساجد الجديدة أو التى تم رفع كفاءتها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.