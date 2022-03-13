حملات تموينية مشددة وتجار حبوب يؤكدون تراجع أسعار الأرز 1000 جنيه

أكد تجار وأعضاء فى شعبة الحبوب والغلال فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، على وجود حملات تموينية مكثفة خلال الأيام الماضية ، مؤكدين حدوث تراجع فى أسعار الأرز المحلى رغم تزايد أسعار الأرز البسمتى المستورد ، لافتين إلى ضرورة توجيه الحملات التموينية المشددة للتلاعب فى أسعار بيع المنتجات للأسواق الموازية .

أكد تجار وأعضاء فى شعبة الحبوب والغلال فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، على وجود حملات تموينية مكثفة خلال الأيام الماضية على بعض الأسواق التجارية، مؤكدين حدوث تراجع فى أسعار الأرز المحلى رغم تزايد أسعار الأرز البسمتى المستورد ، لافتين إلى ضرورة توجيه الحملات التموينية المشددة للتلاعب فى أسعار بيع المنتجات للأسواق الموازية .

وقال عبدالعال عبدالقوى اليمنى، عضو مجلس إدارة شعبة الحبوب والغلال فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار الأرز شهدت زيادات فى الفترة الماضية إلا أنها بدأت تعاود الهبوط مرة أخرى ، لافتًا إلى أن سعر الطن شهد زيادة بنحو 1000 جنيه على مدار الأيام الماضية.

أضاف لـ ” المال ” أنه برغم تراجع أسعار الأرز المحلى إلا أن زيادات فى أسعار الأرز البسمتى كونه يتم الأعتماد على تدبيره من الأستيراد عبر عدد من الأسواق الخارجية.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الحبوب والغلال فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى وجود ثلاث أنواع رئيسية من الأرز البسمتى فى الأسواق النوع الأول كان سعره يبلغ 13.5 جنيه للكيلو جرام وأرتفع حالياً إلى 14.5 جنيه للكيلو جرام ، لافتاً إلى أن النوع الثانى كان سعر الكيلو جرام يبلغ 19 جنيه وأصبح 20 جنيه للكيلو ، موضحاً أن النوع الثالث كان سعر الكيلو جرام يبلغ 21.5 وأصبح حالياً 23 جنيه للكيلو جرام .

وأوضح اليمنى أن الفترة الماضية شهدت تكثيف لعمليات وحملات تموينية تقوم بجمع الأرز من التجار ، لافتاً إلى أن الأمر يدفع البعض للأحجام عن العمل فى تجارة الأرز ، تجنباً لأى مخالفات وهو ما قد لا يساعد فى توفير هذه السلعة الهامة بشكل مناسب.

وأبدى عضو مجلس إدارة شعبة الحبوب والغلال فى الغرفة التجارية بالإسكندرية تخوفه من أحتمالية أن يؤدى هذا الوضع لزيادة معدلات تداول الأرز فى السوق السوداء بدلاًً عن تداولها فى القنوات الرسمية

يُشار إلى أن المطاعم السورية التى انتشرت فى السنوات الأخيرة ساهمت فى زيادة الطلب على هذه الأنواع من بعض الأرز الهندى البسمتى، على حساب الأرز المصرى

كما يشير البعض إلى أن الأرز البسمتى فى مصر بدأ فى الانتشار وزادت نسب ومعدلات استهلاكه فى السنوات الأخيرة إلى أنه فى السنوات الماضية لم تكن هناك سوق وإقبال كبير على استخدام الأرز البسمتى والهندى كما هى الحال فى تلك الفترة ، مشيرين إلى أن البعض أصبح يفضل هذا الأرز عن المصرى ، فضلاً عن أن بعض الأنواع تزيد بعد الطهى ويكون الكيلو جرام منها يعادل أربع كيلو من المصرى

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية تموين الإسكندرية قد ضبطت مصنع تعبئة مواد غذائيه سكر وارز بدون فواتير وتعبئة عبوات غير مدون عليها اسم المصنع وعنوانه واستخدام اسم مصنع اخر غير الاسم المدون بالرخصة و تم تحريز الكميات عدد ٥٠ جوال أرز عبوة الجوال ٢٥ كجم ، عدد ١٠٠ كيس أرز العبوة واحد كجم ، عدد ٢٥ جوال سكر عبوة الجوال ٥٠ كجم

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام ، وأعلنت المديرية عن أنه للابلاغ عن أى شكاوى يرجى التواصل ١٦٥٢٨ www.shakawa.egمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

كما قامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية بالاشتراك مع حملة إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة و اشراف أمانى الجزار رئيسة الرقابة و خالد عوض مفتش الرقابة بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط سوبر ماركت فواتير دالة على الحيازة وتم التحفظ علي عدد ١٢ جوال دقيق فاخر ٧٠% زنة الجوال ٥٠ كجم ، عدد ١٧ جوال أرز زنة الجوال ٢٥ كجم ، عدد ٧٠ شيكارة دقيق فاخر كل شيكارة ١٠ اكياس زنة الكيس واحد كجم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.



