حملات تموينية على الأسواق بمحافظة البحيرة وأخرى لتطبيق الإجراءات الاحترازية

قامت الإدارات المختلفة بمحافظة البحيرة بتنفيذ حملات تموينية على الأسواق، بالاضافة إلى حملات للتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر بمحافظة البحيرة، وبالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدي الصيرفي، حملات مكبرة على الأسواق والمخابز ومحلات المواد الغذائية بمركزي كوم حمادة وإيتاي البارود.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع تتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر تجميع سلع تموينية لأحد التجار التموينين بعد إجراء عملية الجرد والمحاسبة لتجميعه سلع تعادل قيمة نقدية بقدر ٤٨٥٠ جنيها بقصد بيعها فى السوق السوداء والتربح منها .

كما تم ضبط ١٣ مخبزا لإنتاج خبز بلدي ناقص الأوزان القانونية، كما تم تحرير ٨ محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتحرير محضرين لمستودعات لعدم الإعلان عن سعر بيع أسطوانة الغاز، وتحرير ٧ محاضر غلق لأنشطة تموينية لغلقهم المحل أثناء مواعيد العمل الرسمية .

كما تم ضبط ٣٠ قطعة إكسسوار محمول مجهولة المصدر فى أحد محلات بيع قطع غيار المحمول، وضبط ٥ مخابز لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وضبط ٤ مخابز لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين، ضبط مخبز للتصرف فى ٨ شكاير دقيق بلدي بوزن ٥٠ كيلو .

وتم ضبط مخبز لعدم الاحتفاظ بماكينة المخبز داخل المخبز ، كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة ١٥ شيشة بمركزي كوم حمادة وإدكو .

كما تم تكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة للتأكد من الإلتزام بكافة القرارات الصادرة عن إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء .

أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن تحرير ١٠ محاضر عدم إرتداء كمامة بكوم حمادة ومصادرة ١٥ شيشة، بالمرور على الكافتيريات والمقاهي بمركز ومدينة إدكو .

وفي السياق ذاتها تم تنفيذ حملات قامت بها الإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة لمكافحة الذباب والبعوض والحشرات الطائرة بكافة مدن ومراكز المحافظة .

قامت الإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة بتنفيذ عدة حملات بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز (كوم حمادة – بدر – الرحمانية – إيتاي البارود – أبو المطامير )، لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة وأماكن تكاثرها بالإضافة إلى أماكن تجمعها .

كما يتم بصفة يومية تنظيم مثل تلك الحملات بالقرى والمراكز للقضاء على البعوض وأماكن تكاثر الحشرات مثل المياه الراكدة والمجاري المائية والبرك والمستنقعات الزراعات .