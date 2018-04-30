حملات تموينية بمطروح تسفر عن ضبط 8 مخالفات

معتز محمود:أعلن المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح قيام حملة تموينية بناء علي توجيهات اللواء ابو زيد محافظ مطروح ، من مفتشي إدارة الرقابة علي الاسواق والمحال والمستودعات والمخابز بمدينة مرسى مطروح.وأسفرت الحملات عن ضبط 8 مخالفات تموينية أبزرها مخالفات إنتاج خبز ناقص الوز

معتز محمود:

أعلن المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية تموين مطروح قيام حملة تموينية بناء علي توجيهات اللواء ابو زيد محافظ مطروح ، من مفتشي إدارة الرقابة علي الاسواق والمحال والمستودعات والمخابز بمدينة مرسى مطروح.

وأسفرت الحملات عن ضبط 8 مخالفات تموينية أبزرها مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن ببعض المخابز، ومخالفات بيع بأزيد للسجائر وكروت الشحن ومخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين مع المواطنين بالمواد الغذائية.

وأضاف مدير التموين بانه تم قيد المحاضر باقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

ومن جانبه اكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على ضرورة مواصلة الحملات التموينية علي مراكز المحافظة الثمانية.

وأضاف محافظ مطروح بان الحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة وتضبط المخالفين وذلك حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.