حملات تفتيشية بالأسواق خلال أيام الكريسماس وعيد الميلاد

الصاوي أحمدأعلنت هيئة الخدمات البيطرية الطوارئ والغاء الاجازات لكافة الأطباء البيطريين بمناسبة أعياد الميلاد المجيد طبقا لتكليفات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة .و أكد الدكتور ابراهيم محروس رئيس هيئة الخدمات البيطرية أنه صدرت أوامر لجميع فروع الهيئة في المحافظات بتشديد الرقابة

الصاوي أحمد

أعلنت هيئة الخدمات البيطرية الطوارئ والغاء الاجازات لكافة الأطباء البيطريين بمناسبة أعياد الميلاد المجيد طبقا لتكليفات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة .

و أكد الدكتور ابراهيم محروس رئيس هيئة الخدمات البيطرية أنه صدرت أوامر لجميع فروع الهيئة في المحافظات بتشديد الرقابة على المجازر وأسواق اللحوم والغاء الاجازات بين صفوف الأطباء البيطريين .

و أوضح محروس لـ”المال” أن هناك تكثيف للحملات التفتيشية من قبل مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية بالاشتراك مع مباحث التموين للمرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى مثل محلات الجزارة والسلاسل التجارية والمحلات والفنادق والمطاعم، وذلك لضبط المخالفين والأطعمة منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات .

وتشمل قائمة الممنوعات التي وزعتها علي فروعها في المحافظات والتي بموجبها سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال تفعيل الحملات المكثفة على أسواق اللحوم من بينها أن تكون اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة.

ويشهد موسم عيد الميلاد المجيد زيادة في طلب الاستهلاك علي اللحوم والدواجن والرومي وغيرها ،وتقوم الهيئة بحملات مكثفة على الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى.

وقال المهندس أسامة رسمى، مدير عام التسويق بقطاع الانتاج بوزارة الزراعة، إن القطاع قرر زيادة المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن والأسماك في المنافذ التابعة له وذلك خلال أيام الكريسماس وعيد الميلاد .

ويبلغ عدد الفروع الثابتة المملوكة لقطاع الانتاج بـ61 منفذ ثابت و8سيارات متنقلة بمختلف المحافظات.

وأكد رسمي أن الأسعار بمنافذ وزارة الزراعه اقل من مثيلاتها بالسوق 25% على حسب نوع السلعة حيث تم ضخ كميات كبيرة من لحوم الرومى والبط والدواجن واللحوم المستوردة والزيوت والسكر والبقوليات، وكميات كبيرة من الخضروات الطازجة .