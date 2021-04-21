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حملات تشجير ورفع كفاءة طرق وإزالة مخالفات في حدائق أكتوبر

شملت مناطق الإسكان الاجتماعي
أحمد صبحي 9:43 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 9:43 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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شن جهاز تنمية حدائق أكتوبر، اليوم الأربعاء، عدد من الحملات على عدد من المناطق التابعة لجهاز المدينة، لإزالة بعض المخالفات، وكذلك المرور على عدد من المشروعات، ومتابعة أعمال الزراعة والتشجير في الشوارع والميادين.

وقال المهندس مصطفى سيد، معاون رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، إن الجهاز حريص على توسيع المساحات الخضراء داخل المدينة، والتي وصلت لأكثر من مليون و800 ألف متر مربع.

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وأضاف سيد، لدينا خطة وضعها الجهاز وبإشراف من المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز للنهوض بالمدينة بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة، من خلال العمل على كافة المحاور، بما فيها مواجهة المخالفات والانتهاكات، وكذلك متابعة المشروعات، علاوة على عملية تجميل المدينة.

ونفذ الجهازاليوم، أعمال الزراعة للأشجار والزهور والنجيلة الطبيعة، بمشروع 104 إسكان اجتماعي، ذو طابع حديث، بديل العشوائيات، ومشروع 207 عمارة “سكن مصر” بجوار مدينة الإنتاج الاعلامي، وكذلك مشروع 1185 عمارة “إسكان اجتماعي”.

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كما قامت فرق من جهاز تنمية حدائق أكتوبر، برفع المخلفات والأتربة، وأعمال الانترلوك، والبلدورة، والتجهيز لأعمال السن، والأسفلت بمشروعات “130 فدان” قطع أراضي إسكان اجتماعي، و “390 فدان” إسكان اجتماعي.

وكذلك في منطقة “207 عمارة” بمنطقة “سكن مصر”، ومنطقة “104 عمارة” إسكان اجتماعي ذو طابع حديث بديل العشوائيات، ومنطقة أرض القرعة أ، ب.

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بقلم أحمد صبحي

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