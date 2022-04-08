وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المخدرات بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 48 قضية متنوعة، وبلغ عدد المتهمين فيها 61 متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 11,600 كيلو جرام، الحشيش 11,480 كيلو جرام، الهيروين 4,840 كيلو جرام، الآيس “الشابو” 930 جرام، الأفيون 32 جرام.

وعثر بحوزته على كميات من مخدر الإستروكس وزنت 30 جرام، 2086 قرص مخدر، 23 أمبول مخدر، 7046 قرص مخدر لعقار الترامادول، 46 لاصق مخدر، 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وتنفيذ 11 حكمًا قضائيًا.

وضبطت مبالغ مالية وطبنجة صوت وفرد خرطوش وطلقتي خرطوش، 63 هاتف محمول، 3 سيارات، 5 دراجات نارية، 2 ميزان، 12 قطعة سلاح أبيض، 4 قطع مشغولات ذهبية.

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات.