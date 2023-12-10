حملات بمحيط المدارس والجامعات لضبط مروجي المخدرات.. وتحرير 73 قضية في 3 أيام (صور)

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية والمقاهي والأكشاك على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 73 قضية متنوعة، وبلغ عدد المتهمين فيها 80 متهمًا، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 51,960 كيلو جرام، الهيروين 7,565 كيلو جرام، الآيس”الشابو” 1,875 كيلو جرام، الإستروكس 1,500 كيلو جرام، البانجو وزنت كيلو جرام، مخدر الأفيون 500 جرام، الكيتامين 100 جرام.

وضبطت 15055 قرص ترامادول، 8507 قرص مؤثر، وتنفيذ 64 حكمًا قضائيًا متنوعًا، طبنجة صوت معدلة، طلقات نارية، 3 سيارات، 5 دراجات نارية، 20 قطعة سلاح أبيض، 7 موازين، كمية من الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية وغير مصرح بتداوله.

وقد لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

يأتي ذلك ادراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، حفاظًا على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذًا لثوابت إستراتيجية الوزارة في التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.