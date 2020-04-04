سيـــاســة

حملات برلمانية في المحافظات لمكافحة فيروس كورونا

لمعاونة الدولة في الحد من انتشار الفيروس القاتل
ياسمين فواز 2:10 م, السبت, 4 أبريل 20 2:10 م, السبت, 4 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

لجأ نواب في البرلمان لاستغلال الإجازة البرلمانية في دعم خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل في محافظات مصر المختلفة، من خلال حملات تطهير وتعقيم لعدد من المنشآت والمنازل بكل دائرة انتخابية بها .

وقال النائب محمد الكومي، إنه في إطار خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن ، تم إطلاق حملة لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والخدمية، فضلا عن دور العبادة والمدارس والادارات التعليمية، حرصًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف “الكومي”، في تصريحات له، اليوم، أنه تم تشكيل لجان من شباب الحزب بالدائرة لمشاركة المواطنين في تسهيل تقاضي المعاشات والرواتب، حيث قامت تلك اللجان بتنظيم الطوابير تخفيفًا للزحام والتسهيل علي المواطنين في تقاضي المعاشات والرواتب، بجانب تعقيم وتطهير ماكينات الصرافة، وتوزيع إرشادات الوقاية، تماشيًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بضرورة التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وتابع: “تم توزيع شرائح التابلت على أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي في مدرستي أم كلثوم والشهيد ماجد عبدالرازق الحلمية سابقًا، حرصا على مصلحة الطلاب، لوقايتهم من الفيروس المستجد”.

وأضاف أنه يتم مواصلة التوزيع بباقي المدارس لمساعدة إدارات المدارس وأولياء الأمور في مواجهة كورونا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي والحكومة في هذا الصدد.

وأشار نائب “مستقبل وطن” إلى أنه يتم توزيع الادوات والمستلزمات الوقائية من الفيروس “مطهر للأيدي، وكمامات للوجه، وجوانتيات للأيدي” بمختلف شوارع الدائرة، انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي يقدمة الحزب من أجل أمن وسلامة المصريين.

وأكد “الكومي”، أن اختفاء فيروس كورونا المستجد من مصر متوقف على وعي المواطنين، مناشدًا المواطنين باتباع التعليمات الوقائية والاحترازية التي اعلنت  عنها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

تحرك برلماني عقب إصابة 17 طبيبًا وممرضًا بفيروس كورونا بمعهد الأورام

ياسمين فواز 2:43 م, السبت, 4 أبريل 20

مقترح برلماني يطالب الحكومة بإدراج المسعفين ضمن زيادة بدل المهن الطبية

ياسمين فواز 1:54 م, السبت, 4 أبريل 20

البرلمان يتصدى لدعوات حشد المواطنين في مؤتمرات وهمية ضد فيروس كورونا

ياسمين فواز 1:18 م, السبت, 4 أبريل 20

طاقة البرلمان توضح حقيقة انخفاض أسعار البنزين والسولار

ياسمين فواز 5:42 م, الخميس, 2 أبريل 20

البرلمان يطالب القطاع الطبي الخاص بمعاونة الدولة في مواجهة أزمة كورونا

ياسمين فواز 4:39 م, الخميس, 2 أبريل 20

برلماني يطالب البنك المركزي بإسقاط الفوائد عن الأقساط المؤجلة 6 أشهر

ياسمين فواز 3:06 م, الأربعاء, 1 أبريل 20