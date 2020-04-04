حملات برلمانية في المحافظات لمكافحة فيروس كورونا

لجأ نواب في البرلمان لاستغلال الإجازة البرلمانية في دعم خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل في محافظات مصر المختلفة، من خلال حملات تطهير وتعقيم لعدد من المنشآت والمنازل بكل دائرة انتخابية بها .

وقال النائب محمد الكومي، إنه في إطار خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن ، تم إطلاق حملة لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والخدمية، فضلا عن دور العبادة والمدارس والادارات التعليمية، حرصًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف “الكومي”، في تصريحات له، اليوم، أنه تم تشكيل لجان من شباب الحزب بالدائرة لمشاركة المواطنين في تسهيل تقاضي المعاشات والرواتب، حيث قامت تلك اللجان بتنظيم الطوابير تخفيفًا للزحام والتسهيل علي المواطنين في تقاضي المعاشات والرواتب، بجانب تعقيم وتطهير ماكينات الصرافة، وتوزيع إرشادات الوقاية، تماشيًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بضرورة التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وتابع: “تم توزيع شرائح التابلت على أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي في مدرستي أم كلثوم والشهيد ماجد عبدالرازق الحلمية سابقًا، حرصا على مصلحة الطلاب، لوقايتهم من الفيروس المستجد”.

وأضاف أنه يتم مواصلة التوزيع بباقي المدارس لمساعدة إدارات المدارس وأولياء الأمور في مواجهة كورونا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي والحكومة في هذا الصدد.

وأشار نائب “مستقبل وطن” إلى أنه يتم توزيع الادوات والمستلزمات الوقائية من الفيروس “مطهر للأيدي، وكمامات للوجه، وجوانتيات للأيدي” بمختلف شوارع الدائرة، انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي يقدمة الحزب من أجل أمن وسلامة المصريين.

وأكد “الكومي”، أن اختفاء فيروس كورونا المستجد من مصر متوقف على وعي المواطنين، مناشدًا المواطنين باتباع التعليمات الوقائية والاحترازية التي اعلنت عنها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.