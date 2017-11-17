حملات إزالة لمخالفات البناء بالكينج والعامرية غرب الإسكندرية

مها يونس شنّت أجهزة حي العامرية ثان بغرب الإسكندرية عدة حملات إزالة فورية، حيث نفذت حملة إزالة بمنطقة كينج مريوط قبلي نتج عنها هدم مبنى دور أرضي سقف خراساني حوائط حاملة، وهدم مبنى دور أرضي مبانٍ دون سقف. كما نفّذ حملة ثانية بالكينج بحري خلف أرض أساتذة الجامعة، ونتج عنها إزالة م

مها يونس

شنّت أجهزة حي العامرية ثان بغرب الإسكندرية عدة حملات إزالة فورية، حيث نفذت حملة إزالة بمنطقة كينج مريوط قبلي نتج عنها هدم مبنى دور أرضي سقف خراساني حوائط حاملة، وهدم مبنى دور أرضي مبانٍ دون سقف.





كما نفّذ حملة ثانية بالكينج بحري خلف أرض أساتذة الجامعة، ونتج عنها إزالة مبنى دور أرضي دون سقف تحت الضغط العالي وتمّت إزالة الأسوار، بالإضافة إلى إزالة مبنى دور أرضي وأول علوي هيكل خرساني ومبان محاطة بسور، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات.

من جانبه أكد محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان أنه يهدف إلى تكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني وتحقيق الانضباط السريع، والتصدي لظاهرة البناء المخالف وإيقافها في المهد لعدم تحميل الدولة أعباء؛ تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بشأن التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرًا على البنية التحتية وتؤثر بالسلب على شبكات المرافق العامة وأمن وسلامة المواطنين.