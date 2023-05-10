حملات أمنية على مروجي ومتعاطي المخدرات في الجيزة.. وضبط 202 قضية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على مروجي ومتعاطي المخدرات في منطقة كعابيش بمحافظة الجيزة، عقب رصد ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن ترويج وتعاطي بعض الأشخاص المواد المُخدرة بمنطقة كعابيش في الجيزة.

وبالفحص وباستهداف المنطقة محل الشكوى بالعديد من الحملات الأمنية خلال الآونة الأخيرة، أسفرت عن ضبط 202 قضية إتجار بالمواد مُخدرة، بإجمالي 240 متهمًا.

وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,338 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,901 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 1,968 كيلو جرام، كمية من مخدر الأيس وزنت 3,056 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو، 5954 قرص مخدر.