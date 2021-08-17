حملات أمنية بمحيط دور الأيتام بالجيزة.. وضبط 22 عنصرًا إجراميًا

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة في محيط دور رعاية الأيتام بمحافظة الجيزة، للقبض على متجري المخدرات والأسلحة، ضبطت 22 عنصرًا إجراميًا.

كانت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة، قد أكدت أن بعض العناصر الإجرامية من المقيمين بإحدى دور رعاية الأيتام يتاجرون في المخدرات، مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرتي أقسام شرطة أول وثان أكتوبر، والعجوزة، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمكن ضبط 22 عنصرًا إجراميًا 13 منهم لهم معلومات جنائية.

وعثر بحوزتهم على 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 11 فرد محلي، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫696 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الإستروكس، كمية من مخدر الشادو، كمية من مخدر الآيس، 660 قرص مخدر، مبلغ مالي، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.