حمزة نمرة يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد «رايق» (فيديو)

كشف النجم حمزة نمرة عن أولى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد ” رايق” ، وهي التي حملت عنوان الألبوم الجديد وذلك من خلال فيديو كليب لها قام بتصويره مع المخرج مصطفى سولي في اليونان .

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.

واختار حمزة في ألبوم “رايق” طريقة تسويقية غير معتادة، حيث كشف للجمهور اسم وموعد نزول كل أغنية خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتم إطلاقها مساء كل أربعاء، ويعقب أغنية “رايق” بأغنيتي “غروب” و”إسكندرية” الأسبوع المقبل، ومن بعدها أغنية “رياح الحياة”، في حين يضم الأسبوع الثالث أغنيتي “لعله خير” و”أنا الطيب”، حتى ختام نزول الألبوم مطلع سبتمبر المقبل.

وأطلق حمزة نمرة الأغنية الرئيسية لألبوم “رايق”، الذى يتضمن 13 أغنية يتم إطلاقها فرادى بواقع أغنية جديدة في الأربعاء من كل أسبوع.