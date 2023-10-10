حمزة نمرة بينهم لأول مرة.. أبرز نجوم مهرجان الموسيقى العربية الدورة 32

يقدم مهرجان الموسيقى العربية الدورة ال32 القادمة نجوما لأول مرة في تاريخ المهرجان ، أبرزهم المطرب حمزة نمرة وكذلك تامر عاشور وأحمد سعد والنجمة أنغام التي غابت عن المشاركة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية لسنوات ، لكنها تعود هذا العام بحفل غنائي كبير تختتم به الدورة ال32 لمهرجان الموسيقى العربية .

وانعقد المؤتمر الصحفى، للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان الموسيقي العربية بالمسرح الصغير في دار الأوبرا، بحضور كلاً من والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، والمايسترو هانى فرحات مدير المهرجان، رئيسة اللجنة العلمية رشا طموم وقدم المؤتمر الإعلامية مريم أمين.

وأكد الموسيقار هاني فرحات مدير المهرجان في المؤتمر الصحفي الذي حضرته “المال” أن : “الاستثناء في هذه الدورة هو أننا سنرجع إلى أصل المهرجان، فقبل 31 سنة تم تنظيم هذا المهرجان كمؤتمر علمي وأبحاث تفيد الوطن العربي، لم يكن عبارة عن حفلات غنائية فقط .

أضاف فرحات” أعتقد أن الاهتمام فيه تحول خلال السنوات الماضية إلى الحفلات الغنائية فبعدنا عن أصل فكرته، ولكن هذا العام، سيكون للمهرجان خطوط عريضة بالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية بأن نرجع إلى الأصل بحيث نسلط الضوء على الأبحاث والباحثين”.

تابع قائلا أنّه سيترأس فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان، معربا عن تمنيه بأن يكون على قدر الحدث وأن يقدم شيئا جديدا يفخر به.