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حمد العبار: سوق العقارات المصرية واعدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي

المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية تساهم بشكل واضح في جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية
محمود زكي 6:46 م, الأحد, 4 أبريل 21 6:46 م, الأحد, 4 أبريل 21

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قال حمد العبار، نائب المدير الإداري لشركة كونتيننتال للاستثمار إن اللبنة التحتية التي تنفذها الحكومة المصرية تشهد تطورا كبيرا، خاصة على صعيد الطرق والمدن الجديدة.

وأضاف -خلال كلمته في مؤتمر “أخبار اليوم العقاري” – أن المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية تساهم بشكل واضح في جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

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وأوضح حمد العبار أن الاستثمارات الأجنبية تعتمد بشكل واضح على رؤية الدولة وتهيئة المناخ الاستثماري، مشيرا إلى أن مصر تعد من الدول الواعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت نائب المدير الإداري لشركة كونتيننتال للاستثمار إلى أن السوق العقارية في مصر واعدة بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، وهو ما يتطلب وجود مشروعات جديدة لاستيعاب تلك الزيادة.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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