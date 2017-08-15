حمدي يجتاز الكشف الطبي في أودينيزي

على المصرى يعود أحمد حمدى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، قادما من إيطاليا، عقب قضائه فترة معايشة بنادي أودينيزي الإيطالي، والتى بدأت يوم الاثنين الماضى، وتنتهى غدا الأربعاء. وعلمت "المال" أن اللاعب الذى خاض مباراة ودية مع فريق الشبا

على المصرى

يعود أحمد حمدى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، قادما من إيطاليا، عقب قضائه فترة معايشة بنادي أودينيزي الإيطالي، والتى بدأت يوم الاثنين الماضى، وتنتهى غدا الأربعاء.

وعلمت “المال” أن اللاعب الذى خاض مباراة ودية مع فريق الشباب بالنادى الإيطالى، وسجل هدفا وصنع هدفين، قد خضع للكشف الطبى فى أودينيزى، واجتازه بنجاح، وسوف يعود إلى القاهرة اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

ومن المنتظر أن يتواصل مسئولى أودينيزى مع نظرائهم فى الأهلى، خلال الساعات المقبلة، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب “19 عاما”، من أجل التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتقديم عرض رسمى.

وأشادت وسائل الإعلام الإيطالية، بقدرات وإمكانيات اللاعب الشاب، عقب مشاركته مع أودينيزى فى اللقاء الودى، خاصة أن حمدى يجيد اللعب فى أكثر من مركز، مثل مركزي وسط الملعب المساند، والجناح الأيمن.

وكان الفريق الإيطالي قد أرسل طلبا للأهلي لخضوع اللاعب لفترة معايشة، تمهيدا للتعاقد معه، حيث تم رفع الأمر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام البدري، الذي وافق على السماح للاعب بقضاء فترة معايشة بالنادي الإيطالي، وهو ما وافق عليه، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر.

ورفض مجلس إدارة النادى الأهلى، عرضا قدم للاعب من نادى سبورتنج براجا البرتغالي، الموسم الماضي، علما بأن حمدى خاض 8 مباريات مع الفريق الأول للأهلي في الموسمين الماضيين، صنع فيهم هدف واحد، ولم يسجل.