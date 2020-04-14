رياضة

حمدي النقاز: ظلمت كثيرًا من مسؤولي الزمالك واليوم حصلت على حقي

يرى حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، أنه تعرض للظلم كثيرًا خلال فترة تواجده مع الزمالك من جانب المسؤولين ومجلس الإدارة، قبل أن يفصل الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالحه الثلاثاء. وكان محامي النقاز أعلن صباح الثلاثاء أن غرفة فض المنازعات في…

إسلام مصطفى 12:34 ص, الأربعاء, 15 أبريل 20 12:34 ص, الأربعاء, 15 أبريل 20

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يرى حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، أنه تعرض للظلم كثيرًا خلال فترة تواجده مع الزمالك من جانب المسؤولين ومجلس الإدارة، قبل أن يفصل الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالحه الثلاثاء.

وكان محامي النقاز أعلن صباح الثلاثاء أن غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حكمت لصالح الدولي التونسي في خلافه مع الأبيض بأحقية النقاز بفسخ تعاقده مع الزمالك، مع تغريم الأخير مبلغ مليون و٢٥٠ ألف دولار، وعقاب النادي بالمنع من التعاقدات لمدة 3 سنوات حال عدم دفع الغرامة.

من جهته، نفى أمير مرتضي منصور، المشرف علي الكرة بنادي الزمالك، وصول أي أحكام رسمية للنادي من الفيفا، بشأن قضية حمدي النقاز.

وقال النقاز، خلال تصريحات تليفزيونية: لم أكن أرغب في إثارة أزمة مع الزمالك، ولا شك أن جمهور الزمالك كبير، ولكني لاعب محترف كان يجب أن أحصل على حقي من خلال القانون والفيفا.

وأضاف: صفحة الزمالك انتهت ولا أعلم خطوتي القادمة بسبب الظروف الحالية، ولكن مع نهاية الأزمة سيتم التفكير في كافة العروض القادمة والاستقرار على أحدهم.

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بقلم إسلام مصطفى

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