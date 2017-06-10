حمدي الميرغني ينطق الشهادتين في رامز تحت الأرض

ظهر نجم مسرح مصر حمدى الميرغنى فى برنامج رامز تحت الأرض.

واستضاف الإعلامى نيشان نجم مسرح مصر فى برنامجه واحة نيشان ثم انطلق فى الصحراء لتصوير برومو الحلقة.

وبدأ الغضب والضيق على الميرغنى أثناء سير السيارة فى الرمال بسرعة كبيرة، وحاول إنقاذ نفسه بعد انغراس السيارة فى الرمال المتحركة.

ونطق حمدى الشهادتين أكثر من مرة بعد ظهور سحلية رامز من شدة الرعب، وبعد كشف رامز عن وجهه شتمه قائلا “عن أبو شكلك يا رامز أنا عايز أخلف يا رامز”.

وتابع: “كنت عامل راجل طلعتنى بعيط” وحاول الميرغنى الاعتداء على رامز قبل أن يصالحه.