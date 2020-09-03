حمدى أحمد : بيوت الأزياء الراقية «هانوبنزايون» تشارك فى مبادرة «مايغلاش عليك»

كشف حمدى أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيوت الأزياء الراقية «هانو بنزايون» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تساهم بأكثر من 26 فرعاً تابعاً لها فى مبادرة «مايغلاش عليك» من اجمالى 135 فرعاً، لتشجيع المنتج المحلى وتحقيق إنتعاش فى المبيعات.

وأضاف لـ«المال»، أن هناك تعاوناً مع شركة «إى فاينانس» لتدريب موظفى الشركة على التطبيقات التكنولوجية والتعامل معها بشكل محترف، ولنمو المبيعات، لافتا إلى أنه تم تدريب كافة العاملين خاصة فى المحافظات والأفرع الإقليمية للتعامل.

وتوقع ان تشهد مبادرة مايغلاش عليك إقبال من المواطنين بشكل تدريجى خاصة أن السوق كانت تمر بفترة ركود إثر تداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى المواطن سوف يشعر بمدى الفائدة عليه من تلك المبادرة.

ولفت إلى أن أعمال تطوير الأفرع التابعة للكيان لم تتوقف منذ بدء الجائحة، خاصة أنه تم تطوير اكثر من 9 أفرع منهم 5 أفرع بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة تتراوح بين 10ملايين و15 مليون جنيه.

وتابع ان العائد من مخطط التطوير سوف يظهر بشكل تدريجى بعد التعافى من حالة الركود التى فرضتها جائحة فيروس كورونا والتى أثرت على كافة الصناعات والشركات، لافتا إلى أنه يأمل فى التعافى فى وقت قصير لإعادة الحركة التجارية وزيادة الإقبال.

وأضاف انه تم بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الاولى لفرع «جاتينيو» الجارى تطويرة مع إحدى الشركات التجارية بالقطاع الخاص بتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه، متوقعا الافتتاح الرسمى قريبا جدا.

وأكد أنه تم توفير كافة الأجهزة المنزلية والأدوات المنزلية بكل أنواعها لعرضها ضمن مبادرة «ميغلاش عليك»، لافتا إلى أنه تم انضمام معرض الاثاث الراقى فرع بونتريمولى الشهير لأول مرة، وكافة السلع المعمرة والاستهلاكية.

وتسدد «بيوت الأزياء الراقية» 3.2 مليون جنيه رواتب للعاملين لما يقرب من 2000 موظف وعامل، وتم اللجوء لخفض التكاليف والمصروفات للحفاظ على مكتسبات الشركة دون المساس برواتب العاملين، بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب رئيس الشركة.

وأشاد رئيس مجلس ادارة شركة «هانوبنزايون»، بدور الشركاء من القطاع الخاص فى ادارة الأفرع خاصة فى ظل فترة الوباء، لافتا إلى أبرز تلك الشراكات مع بى تك ومجموعة عرفة وتاى هاوس والنساجون الشرقيون، والتوحيد والنور الذى يتشارك فى فرعين أحدهما بوسط البلد والآخر فى ميدان الجيزة.

وأوضح أن الشركاء من القطاع الخاص ملتزمون بسداد المستحقات للشركة حتى الآن ولم يتم تأخيرها، لافتا إلى الشراكة مع القطاع الخاص من خلال 90 فرعا من إجمالى 135 فرعا.

وحققت «هانو بنزايون» مجمل ربح بقيمة 16 مليون جنيه خلال العام المالى2019-2018، مقابل 13.5 مليون فى العام السابق، بإجمالى إيرادات 279 مليون جنيه، ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه.

كان أحمد قال لـ«المال»، فى وقت سابق، إن الشركة تعمل على استغلال الأصول غير المستغلة لتعظيم الموارد، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تطوير فرع بورسعيد المغلق منذ 26 عاما بالشراكة مع القطاع الخاص باستثمارت قيمتها 82 مليون جنيه لتطويره تمهيدا لافتتاحه، والذى يعد من الأفرع المسجلة فى التراث الحضارى.

وذكرت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة والفنادق، مؤخرا، إن المبادرة مهمة؛ لأنها تشجع المنتج المحلي، لافتة إلى أن شركات التجارة الداخلية التابعة تسعى لأن يكون لها نصيب فى المشاركة.

وأضافت أن معظم الفروع تقوم بعرض بضاعة محلية، وسيكون للمبادرة أثر جيد فى زيادة المبيعات، وتوفرها للعملاء بأسعار مناسبة، ويتبع القابضة للسياحة شركتى بيوت الأزياء الراقية (هانو– بنزايون) وصيدناوى وبيع المصنوعات.

وتعمل مبادرة ميغلاش عليك لدعم المستهلك المصري، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المواطن المصرى للحصول على منتجات منخفضة لتحفيز الاستهلاك المحلى والنهوض بالسلع الوطنية، ومساعدة المواطن العادى على شراء جميع مستلزماته بأسعار منخفضة.