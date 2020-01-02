سيـــاســة

حمدوك : موقف مصر والسودان واحد من سد النهضة

السودان دولة فى المنتصف بين إثيوبيا وبين مصر، وأي تأثير لسد النهضة سيكون السودان أول المتأثرين، وفق رئيس الوزراء السوداني
المال - خاص 1:01 م, الخميس, 2 يناير 20 1:01 م, الخميس, 2 يناير 20

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أكد رئيس الحكومة الانتقالية فى السودان الدكتور عبدالله حمدوك أن السودان يشكل موقعاً رئيساً فى ملف سد النهضة ولن يسمح بحدوث أى ضرر يحدث لمصر، والسودان على علم بأهمية نهر النيل، بحسب ما نقلته العربية عن صحيفة “الأهرام” صاحبة المقابلة الحصرية.

السودان : أي تأثير لسد النهضة سيكون السودان أول المتأثرين

وقال إن الموقف من سد النهضة هو نفسه موقف مصر بل إنها معها فى كل خطوة، فالسودان دولة فى المنتصف بين إثيوبيا وبين مصر، وأي تأثير لسد النهضة سيكون السودان أول المتأثرين.

وأضاف حمدوك أن مصالح الخرطوم تتفق مع رؤية مصر من السد، وبالتالى فإنهم مؤمنون بأهمية التفاهم بين الدول الثلاث، والتفاهم يكون استراتيجياً، ومن ثمّ الاتفاق بين الدول الثلاث.

واستدرك: “لكن الأهم هو قضية تشغيل السد”.

وأوضح أن “إثيوبيا ترى أن قضية التشغيل هى قضية سيادية، ونحن لا نعارض ذلك، لكن التشغيل يكون عبر التفاهم وعبر تبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة، بما لا يضر أياً منها، وأن تكون هناك إدارة مشتركة للسد، بحيث لا يتضرر أحد من البلدان”.

حسم مفاوضات سد النهضة في واشنطن 13 يناير.. وبند يتيح لمصر تخفيف الجفاف
حسم مفاوضات سد النهضة في واشنطن 13 يناير.. وبند يتيح لمصر تخفيف الجفاف

وأمس الأربعاء، نشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، صوراً جديدة لمشروع “سد النهضة” وذلك تزامناً مع قرب انعقاد الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن السد.

يذكر أنه من المقرر عقد الاجتماع يومي 9 و10 يناير في إثيوبيا لاستكمال النقاشات والمفاوضات.

ومؤخرا أكد المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن مصر تؤكد سعيها قدما في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع السودان وإثيوبيا.

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بقلم المال - خاص

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