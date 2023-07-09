حماية غابات الأمازون يتصدر مباحثات رئيسي كولومبيا والبرازيل

تصدرت قضية التنسيق الإقليمي لمكافحة إزالة الغابات وحماية أكبر غابات مطيرة في العالم وأكثرها تنوعا حيويا المباحثات التي دارت بين رئيسي البرازيل وكولومبيا خلال اجتماعهما في مدينة ليتيسيا الكولومبية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي دعا إلى تنسيق إقليمي وعالمي أفضل، “حكومتي ملتزمة بالقضاء على إزالة الغابات غير المشروعة بحلول 2030”.

جاء الاجتماع بين لولا والرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عقب محادثات في ليتيسيا في الأسبوع الماضي بين وزراء البيئة من دول الأمازون ومنها كولومبيا وبيرو وفنزويلا وغيرها.

دعا كل من بترو ولولا، اللذان تولى كل منهما منصبه منذ أقل من عام، الدول الغنية إلى تقديم أموال لمساعدة دول أمريكا الجنوبية في الحفاظ على غابات الأمازون، التي تعتبر أساسية لمكافحة تغير المناخ العالمي.

تأتي الاجتماعات في ليتيسيا قبل قمة دول الأمازون التي تستضيفها البرازيل في مدينة بيليم، عند مصب نهر الأمازون، في أغسطس.