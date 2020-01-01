اقتصاد وأسواق

«حماية المنافسة» يوضح كيف تدخل فى صفقة أوبر وكريم لصالح الركاب والكباتن (فيديو جرافيك)

وانتهى جهاز حماية المنافسة بإصدار مجموعة من "الالتزامات والضوابط" لإتمام الصفقة لضمان الحفاظ على حقوق الركاب والسائقين .
صفية حمدي 4:16 م, الأربعاء, 1 يناير 20 4:16 م, الأربعاء, 1 يناير 20

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نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، موشن جرافيك يعرض كيف تدخل وتعامل الجهاز فى صفقة استحواذ شركة “أوبر” على “كريم” ، والهدف من “الضوابط والالتزامات” التى ألزم الجهاز بها الشركتين وتعهدتا بتنفيذها قبل إتمام الصفقة.

وجاء فى الجرافيك ، أن تَدَخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى صفقة استحواذ أوبر على كريم ، وفى أكتوبر 2018 ينطلق من دوره الذى يتمثل فى حماية الأسواق من أية ممارسات احتكارية ، وضمان توافر بيئة تنافسية بإزالة عوائق الاستثمار ، مع الحفاظ على الفرص للمستثمرين الحاليين والمحتملين وعليه أصدر الجهاز مجموعة التدابير والإجراءات.

وجاء فى الجرافيك أنه فى 7 أبريل 2019 أخطرت الشركتان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رسميًا بعملية استحواذ أوبر على 100% من أصول شركة كريم ، وبدأ الجهاز دراسته لسوق خدمات نقل الركاب من خلال التطبيقات الإلكترونية ، وأجرى عدد من الاستبيانات ، مع الاستماع لجميع الأطراف ، وإتاحة حق الرد للشركتين بجانب التواصل مع أجهزة المنافسة بالدول التى سيتم فيها صفقة الاستحواذ .

وانتهى جهاز حماية المنافسة بإصدار مجموعة من “الالتزامات والضوابط” لإتمام الصفقة لضمان الحفاظ على حقوق الركاب والسائقين .

وتضم الضوابط وضع حد أقصى لزيادة الأسعار والتزام الشركة بعمولتها من الرحلة ، وفتح السوق للاستثمار فى قطاع النقل التشاركى .

كما تتضمن زيادة الابتكار وتقديم عروض وخدمات جديدة ، وإتاحة حق الحصول على قواعد البيانات للعمل بالسوق مع إلزام الشركتين بعدم ربط الخدمات ببعضها بطريقة إقصائية .

كما ألزم جهاز حماية المنافسة الشركتين ، بتعديل العلامة التجارية لشركة كريم فى مصر حتى يتم التوضيح بأن أوبر وكريم كيانان تابعان وذلك لزيادة فرص دخول منافسين جدد وزيادة الشفافية وإلغاء المنافسة الوهمية.

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بقلم صفية حمدي

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