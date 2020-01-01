«حماية المنافسة» يوضح كيف تدخل فى صفقة أوبر وكريم لصالح الركاب والكباتن (فيديو جرافيك)

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، موشن جرافيك يعرض كيف تدخل وتعامل الجهاز فى صفقة استحواذ شركة “أوبر” على “كريم” ، والهدف من “الضوابط والالتزامات” التى ألزم الجهاز بها الشركتين وتعهدتا بتنفيذها قبل إتمام الصفقة.

وجاء فى الجرافيك ، أن تَدَخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى صفقة استحواذ أوبر على كريم ، وفى أكتوبر 2018 ينطلق من دوره الذى يتمثل فى حماية الأسواق من أية ممارسات احتكارية ، وضمان توافر بيئة تنافسية بإزالة عوائق الاستثمار ، مع الحفاظ على الفرص للمستثمرين الحاليين والمحتملين وعليه أصدر الجهاز مجموعة التدابير والإجراءات.

وجاء فى الجرافيك أنه فى 7 أبريل 2019 أخطرت الشركتان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رسميًا بعملية استحواذ أوبر على 100% من أصول شركة كريم ، وبدأ الجهاز دراسته لسوق خدمات نقل الركاب من خلال التطبيقات الإلكترونية ، وأجرى عدد من الاستبيانات ، مع الاستماع لجميع الأطراف ، وإتاحة حق الرد للشركتين بجانب التواصل مع أجهزة المنافسة بالدول التى سيتم فيها صفقة الاستحواذ .

وانتهى جهاز حماية المنافسة بإصدار مجموعة من “الالتزامات والضوابط” لإتمام الصفقة لضمان الحفاظ على حقوق الركاب والسائقين .

وتضم الضوابط وضع حد أقصى لزيادة الأسعار والتزام الشركة بعمولتها من الرحلة ، وفتح السوق للاستثمار فى قطاع النقل التشاركى .

كما تتضمن زيادة الابتكار وتقديم عروض وخدمات جديدة ، وإتاحة حق الحصول على قواعد البيانات للعمل بالسوق مع إلزام الشركتين بعدم ربط الخدمات ببعضها بطريقة إقصائية .

كما ألزم جهاز حماية المنافسة الشركتين ، بتعديل العلامة التجارية لشركة كريم فى مصر حتى يتم التوضيح بأن أوبر وكريم كيانان تابعان وذلك لزيادة فرص دخول منافسين جدد وزيادة الشفافية وإلغاء المنافسة الوهمية.

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