حماية المنافسة يعدل نموذج إخطار الاندماجات والاستحواذات

أحمد اللاهونىوافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تعديل نموذج إخطار الاندماجات والاستحواذات، على أن يتم العمل به من يوم 1 سبتمبر 2018.وقال الجهاز إن التعديل يمكن الأشخاص المعنيين من الحصول على نسخة من الإخطار الجديد من خلال موقع الجهاز الإلكترونى. وأضاف فى بيان له اليوم



أحمد اللاهونى

وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تعديل نموذج إخطار الاندماجات والاستحواذات، على أن يتم العمل به من يوم 1 سبتمبر 2018.

وقال الجهاز إن التعديل يمكن الأشخاص المعنيين من الحصول على نسخة من الإخطار الجديد من خلال موقع الجهاز الإلكترونى.

وأضاف فى بيان له اليوم، أنه وفقا لمادة 19 من قانون حماية المنافسة” وعلى الأشخاص اللذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوى 100 مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو اسهم أو إقامة أو اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استخواذ أو الجمع بين إدارة شخصيتين أو أكثر بذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة لهذا القانون”، كما يرتب القانون عقوبة خاصة لكل من أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه فى نص المادة وفق المواعيد المقررة قانونا.



وأكد “حماية المنافسة”، أنه لن يعتد بأى إخطارات مقدمة على نموذج الإخطار القديم على أن يكون التاريخ الذى يتم العمل به فى الاخطار الجديد 1 سبتمبر 2018.

ولفت إلى أنه يتم تسليم نموذج الإخطار بعد استكمال كافة البيانات الواردة به وإلحاقه بكافة المستندات المطلوبة باليد، وكذلك تسليم ذات البيانات المسلمة باليد على “أسطوانة” فى مقر الجهاز بالقرية الذكية أو من خلال الموقع الإلكترونى.