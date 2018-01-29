حماية المنافسة يجتمع بالسياحة لبحث أزمة الحد الأدنى لأسعار الفنادق

أحمد اللاهوني عقد جهاز حماية المنافسة اجتماعًا بوزارة السياحة لمناقشة إمكانية وضع حد أدنى لأسعار خدمات الفنادق ومدى اتساق ذلك مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بعد تشكيل الوزارة لجنة لإعداد قوائم بالحد الأدنى للأسعار.وتبيّن للجهاز من خلال دراسة أعدها وجود مشكلات عدة يع

أحمد اللاهوني



عقد جهاز حماية المنافسة اجتماعًا بوزارة السياحة لمناقشة إمكانية وضع حد أدنى لأسعار خدمات الفنادق ومدى اتساق ذلك مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بعد تشكيل الوزارة لجنة لإعداد قوائم بالحد الأدنى للأسعار.

وتبيّن للجهاز من خلال دراسة أعدها وجود مشكلات عدة يعاني منها ذلك القطاع المهم؛ مثل انخفاض أسعار الغرف بالفنادق إلى حد قد ينخفض عن تكلفة الغرفة، الأمر الذي دفعه بإبداء رغبته في التعاون مع وزارة السياحة.

وأوضحت منى الجرف، رئيس الجهاز فى تصريحات اليوم، أن الآلية التي تدرسها وزارة السياحة بوضع حد أدنى للأسعار تعد مخالفة لقانون حماية المنافسة، حتى وإن كانت الحكومة طرفًا مشاركًا فيه، كما حدث بالفعل في قضيتي الألبان والأسمنت؛ والتي أصدرت المحكمة بشأنهما حكما بالفعل، إلا في حال تقديم طلب إعفاء، وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة مادة (6) فقرة (2).

وتنص المادتان على أن للجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوي الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق والتعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة أو يحقق الصالح العام.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز”، وكذا المادة (10) والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز، ولا يعتبر نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها”، وأي اتفاق آخر خارج عن هذا الإعفاء أو الاستثناء يجرم وفقًا لقانون حماية المنافسة.

وأشادت منى الجرف بتعاون وزارة السياحة مع الجهاز من أجل تضافر الجهود بين كل الأطراف المشاركة بالمنظومة الاقتصادية، وكذا بالجهد الذي تبذله الوزارة من أجل أن يستعيد قطاع السياحة عافيته، ومن ثم يعود بأثره على الاقتصاد ككل، آملة أن يستمر هذا التعاون وأن يشمل كل الوزارات والهيئات الأخرى ذات الصلة.