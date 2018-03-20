حماية المنافسة: لا صحة لبدء التحقيق في احتكار الحديد

أحمد اللاهونى :نفى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الثلاثاء، صحة ما نشر أمس بشأن التحقيق في احتكار الحديد بالتعاون مع حماية المستهلك.وقال الجهاز: إنه لم يتلقَّ أية شكوى تتعلق بهذا القطاع، ويقوم بدوره في متابعة سوقي الحديد والأسمنت بصفة مستمرة؛ نظرًا لأهميتهما وتأثيرهما

أحمد اللاهونى :



نفى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الثلاثاء، صحة ما نشر أمس بشأن التحقيق في احتكار الحديد بالتعاون مع حماية المستهلك.



وقال الجهاز: إنه لم يتلقَّ أية شكوى تتعلق بهذا القطاع، ويقوم بدوره في متابعة سوقي الحديد والأسمنت بصفة مستمرة؛ نظرًا لأهميتهما وتأثيرهما على السوق المصرية، وفي إطار ذلك أعدَّ الجهاز مذكرة أولية لقطاعي الأسمنت والحديد أظهرت نتائج عدة جاري مراجعتها حتى يتم إصدارها خلال أيام.



وأكد أنه صاحب الاختصاص في النظر بالممارسات الاحتكارية التي تتم في السوق المصري واتخاذ القرار اللازم بشأنها.



يشار إلى أن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك قد قدم بلاغا اليوم إلى جهاز حماية المنافسة ضد مصانع الحديد والصلب، لمخالفة هذه المصانع لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.



وقال يعقوب إن الجهاز كان قد ورد إليه معلومات عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات، مثل الحديد والصلب دون أي أسباب واضحة في المدخلات أو عناصر التكلفة بهم

وأضاف “بلغ سعر التحرك في السعر في الأسواق خلال شهر فبراير 2018 بين 12100 و12300 جنيه للطن، بينما بلغ سعر تحرك السعر في السوق خلال شهر مارس 2018 (12600 و12900 جنيه) للطن، وهذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر خاصة مع عدم وجود أي تغيير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى هذا الارتفاع في الأسعار”



وأوضح يعقوب أن “أصحاب هذه المصانع أكدوا أن الإنتاج الفعلي لهذه المصانع نحو 7 ملايين طن سنويًا، رغم أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 مليون و12 مليون طن سنويًا”

وتابع “هذا ما جعلنا نتخوف من أن يكون هذا التخفيض المتعمد في الإنتاج بهدف زيادة الأسعار، خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها البلاد الآن، مما قد يسبب أضرارًا بالمستهلك المصري والاقتصاد القومي، مما يعد مخالفًا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.

