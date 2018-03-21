حماية المنافسة: لا احتكار فى سوق الحديد.. ونراقب تحركات الأسعار

بعد الارتفاعات المتكررة خلال مارس «الجرف»: الشركات لديها الأسباب الكافية للزيادة.. أبرزها البليت وجمارك أمريكا منتجون: لسنا متعمدون ونحاول امتصاص زيادات الخامكتب - المرسى عزت وعمر سالم وأحمد اللاهونى:أكدت الدكتورة منى الجرف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات

بعد الارتفاعات المتكررة خلال مارس

«الجرف»: الشركات لديها الأسباب الكافية للزيادة.. أبرزها البليت وجمارك أمريكا

منتجون: لسنا متعمدون ونحاول امتصاص زيادات الخام

كتب – المرسى عزت وعمر سالم وأحمد اللاهونى:

أكدت الدكتورة منى الجرف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عدم وجود دلائل تشير إلى أى ممارسات احتكارية من قبل مصانع الحديد العاملة فى السوق المحلية، وذلك وفقًا لبيانات الأسعار والإنتاج التى أعدها الجهاز خلال آخر 3 أشهر.

وأوضحت، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المصانع لديها أسباب كافية تدفعها لرفع الأسعار، كارتفاع المادة الخام «البليت» بنحو 70 دولارًا، وفرض الرئيس الأمريكى رسوما جمركية جديدة بواقع %25 على واردات الصلب.

وأشارت منى الجرف إلى أن الجهاز لم يتلق أى شكوى سواء من «حماية المستهلك» أو جهات أخرى تفيد بوجود ممارسات احتكارية أو خفض المصانع لطاقتها الإنتاجية، ورغم ذلك هناك دراسة مستمرة لأسعار الحديد لكونه من القطاعات التى تشهد تقلبات متكررة.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لم يتم اتهام الشركات بالاحتكار، مشيرا إلى أن الخطاب الذى وجهُه الجهاز الى «حماية المنافسة» يطلب التوضيح من الجهات المسئولة عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار الحديد والتى بلغت نحو 2000 جنيه بالطن فى أقل من شهرين، ما يضغط على الأسواق.

ولفت فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الارتفاعات غير مبررة فى الأسعار، خاصة مع عدم وجود أى تغيير فى عناصر التكلفة أو المدخلات فى صناعة حديد التسليح تطرح الكثير من علامات الاستفهام.

وقالت مصادر مسئولة بالشركات المنتجة للحديد إن الزيادات خارج إراداتهم، لارتفاع أسعار البليت عالميا من 510 دولارات للطن الشهر الماضى إلى 570 فى المتوسط حاليًّا.

وأوضح طارق الجيوشى، رئيس شركة الجيوشى للصلب، أنه من الصعب التوقع بما سيحدث بمستقبل الصناعة، لا سيما أن السوق المحلية مرتبطة بالأسواق العالمية.

وتتسابق شركات انتاج حديد التسليح علي زيادة اسعارها تسليم المصنع ، خلال الشهر الجاري، فقامت شركات مجموعة بشاي للصلب، وحديد الجارحي ، وحديد المصريين، والجيوشي للصلب بزيادة اسعارهم 5 مرات متتالية – حتي مثول الجريدة للطبع.

ورفعت مجموعة بشاي للصلب يوم 1 مارس لتصل الي 12198 جنيها للطن، ثم قامت بزيادة أخري يوم 8 مارس ليرتفع الى 12426 جنيها، ثم زيادة للمرة الثالثة يوم 9 مارس ليصل سعر الطن الي 12768 جنيها، واستمرت في الاعلان عن زيادات اسعارها تسليم المصنع ليرتفع سعر الطن للمرة الرابعة خلال نفس الشهر ليصل الي 12900 جنيها للطن يوم 12 مارس، ثم قامت بالزيادة الخامسة فى 16 مارس ليصل سعر الطن الي 12996 جنيها.

كما رفعت شركة الجارحي اسعارها ليصل سعر الطن يوم 1 مارس الي 11975 جنيها للطن، ثم قامت بزيادة أخري يوم 3 مارس ليصل إلى 12175 جنيها، ثم تبعتها بزيادة ثالثة يوم 8 مارس ليصل الى 12400جنيها، زيادة أخري يوم 12 مارس ليصل الى 12750 جنيها، ثم زيادة خامسة ليصل الى 12875 جنيها يوم 15 مارس.

ورفعت حديد المصريين أيضًا اسعارها ليصل سعر الطن الي 11950 جنيها يوم 1 مارس الجاري، و12150 جنيها فى 3 مارس، و12375 جنيها فى 8 مارس، 12720 جنيها فى 12 مارس، ثم الزيادة الخامسة يوم 15 مارس ليصل الى 12850 جنيها.

وصعدت “الجيوشي للصلب” بأسعارها ليصل الطن فى 1 مارس الى 11950 جنيها، ثم 12075 جنيها فى 3 مارس، و12300 جنيها فى 8 مارس، و12650 جنيها فى 12 مارس، و12850 جنيها فى 15 مارس.

فيما ثبتت “حديد عز” الأسعار مع بداية مارس لتستقر عند مستويات فبراير، وبلغ الطن وقتها 11970 جنيها، بعدها رفعت السعر فى 8 مارس ليصل الطن الى 12226 جنيها، ثم قامت بزيادة اخرى فى 15 مارس ليصل الى 12790 جنيها.