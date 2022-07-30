حماية المنافسة: عقوبة سماسرة البيض 500 مليون جنيه لكل شخص منهم

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن عقوبة سماسرة البيض الذي تم الكشف عنهم هي نصف مليار جنيه غرامة مالية لكل تاجر متربح من قضية أسعار البيض.

وقال ممتاز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، إن دور الجهاز رقابي في الأساس.

وأضاف ممتاز: كنا نتابع أسعار البيض في الأسواق وتم اكتشاف وجود 4 تجار كبار في سوق البيض يتواصلون بشكل يومي لتحديد سعر بيع البيض على مستوى جزء كبير من الجمهورية، وهذا بشكل مخالف للقانون.

وتابع ممتاز أنهم ارتكبوا جريمة جنائية، وتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى أن العقوبات تصل إلى 500 مليون جنيه لكل منهم.

كان قد قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت مخالفات من قبل 4 من كبار سماسرة بيض المائدة الأبيض والأحمر لأحكام المادة (6) من القانون رقم (5) لسنة 2003 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق، مما يؤثر سلبا على هيكل السوق والمستهلك.

وأشار ممتاز إلى أن هناك عددًا من الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المنافسة لضبط آلية السوق وتداول السلع بشكل طبيعي دون احتكار السلع.

وأوضح ممتاز أن الأسمنت والحديد من أهم القطاعات التي يتابعها جهاز حماية المنافسة، وهناك تكاليف إنتاج ارتفعت في صناعة الأسمنت مما أدي إلى زيادة سعر البيع ولا توجد ممارسات احتكارية.

وقال ممتاز إن مصر تمر بظروف استثنائية ونضع أولويتنا أمامنا وهو قطاع الأغذية، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع المناقصات والممارسات الحكومية.