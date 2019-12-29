حماية المنافسة: استحواذ أوبر على كريم لن يضر خدمة النقل الجماعي

أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن صفقة استحواذ شركة أوبر الأمريكية على منافستها كريم الإماراتية لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول لن تلحق ضررًا بالمنافسة في توفير خدمات أوتوبيسات النقل التشاركي بمصر.

وأرجع الجهاز السبب وراء ذلك إلى انخفاض حصة أوبر وكريم من هذا القطاع، مقارنة بسويفل المصرية ومنع الاستفادة المتداخلة من الرحلات المتشاركة إلى أوتوبيسات النقل التشاركي المطلوبة.

وقال إن أوبر لن تقوم بتحديد أسعار منتجات أوتوبيسات النقل التشاركي من خلال تطبيق أي طرق داخل المدينة فى مصر دون معيار الربحية بعد مرور عام من تاريخ الاتفاق.

وأضاف حماية المنافسة أنه إذ قامت أوبر وجميع مزودي خدمات أوتويسات النقل التشاركي بالتقدم للجهاز معًا من أجل رفع الألتزامات المفروضة عليها، نظرًا لتغير ظروف السوق سيوافق الجهاز حسب تقديره، وفي حدود المعقول على إنهاء تلك الالتزامات.

ولفت إلى أن متوسط حصة “أوبر” من سوق النقل التشاركي بلغ ما يقرب من 60% من السوق خلال العامين الماضيين، بينما جاءت حصة “كريم” 40% من السوق في المتوسط.

وقال الجهاز إنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ فإن الكيان الجديد للشركتين سيستحوذ على 100% من السوق في ظل عدم وجود منافس للشركتين في السوق المحلية حتى الآن.

وأوضح أنه قام بدراسة عن رحلات الشركتين أظهرت انحدار في الكفاءة، وذلك علي 187 مليون رحلة على أوبر و92 مليون رحلة على كريم خلال الفترة من 2016 وحتى 2018، مما يؤكد على أهمية الدمج بينهما لتحسين الخدمات وفق إدعائهما.