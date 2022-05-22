«حماية المستهلك»: 80 مليار جنيه تورد من السجائر للضرائب تساهم في الإنفاق على التأمين الصحي

أكد الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن 80 مليار جنيه تورد من السجائر للضرائب وتساهم في الإنفاق على منظومة التأمين الصحي، لافتا إلى أن الجهاز تبنى فكرة طباعة أسعار السجائر عليها قبل بيعها للمستهلك.

وأشار إلى أن الجهاز أصدر الفترة الماضية قرارا متعلقا بمسألة حجز السيارات للحاجزين، لافتا إلى أن الغرض من هذا القرار هو الالتزام بالسوق، وضمان للمستهلك التسليم بالسعر الحاجز به.

وأكد أن الشركات التزمت بالقرار ووصلت لمرحلة التنفيذ بنسبة 100٪ مما تملكه، لافتا إلى أن هناك فارقا من النسبة الكلية للتسليم سببه أن بعض الشركات الحاجزة للسيارات من الخارج وصل لهم عدد قليل لها من الحجز وحدثت بعد ذلك الأزمة الأوكرانية وتوقفت معها عملية الإمداد لمستوردي السيارات.

وأشار إلى أن كل من سدد كامل قيمته قبل صدور قرار الجهاز يتم تسلمها للمواطن، مع استحالة تنفيذ بقية الالتزامات.

وانطلق قبل قليل، مؤتمر جهاز حماية المستهلك، بمقر الجهاز في القرية الذكية، وذلك للكشف عن بعض الإجراءات التي اتخذها الجهاز اتجاه ضبط السلع في الأسواق بعد توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة اتجاه الأسواق لضبطها وعدم احتكار أي سلعة.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف التفاصيل الكاملة والقرارات المهمة التى اتخذت لإلغاء ظاهرة “الأوفر برايس” على موديلات السيارات الحديثة. وقرارات الجهاز لوكلاء السيارات.