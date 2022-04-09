«حماية المستهلك»: 8 شروط يجب اتباعها من المواطنين قبل شراء أي منتج أو سلعة

نصح جهاز حماية المستهلك المواطنين أثناء الإقبال على شراء أي منتج أو سلعة غذائية من التاجر أو الباعة في الأسواق، الالتزام بعدة قواعد وشروط لعدم التعرض للنصب والاحتيال وشراء سلع مجهولة المصدر.

وقام جهاز حماية المستهلك بالمرور على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية وتحرير 81 محضرا للمنشآت المخالفة.

وحرص الجهاز التأكيد على المواطنين، الالتزام بالقواعد والشروط التي وضعها لعدم تعرضهم لأي ضرر مادي، والحصول على سلع سليمة وغير مضروبة أو مصنعة في مصانع بئر السلم.

وخصص الجهاز الفترة الماضية رقم واتساب لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.

وتنشر «المال» في السطور التالية أهم الشروط التي وضعها جهاز حماية المستهلك للمواطنين خلال أو أثناء شرائهم سلع من الأسواق أو التجار.

تأكد من مصدر البضاعة التى تقوم بشرائها وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بها.

اطلع على كتيبات الضمان وتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع.

عدم شراء السلع مجهولة المصدر.

احتفظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان.

لا تنساق وراء الإعلانات المغرية.

البحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية.

فحص السلع فحصا جيدا والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل.

التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة السلع والمواد الغذائية.

وشن الجهاز منذ أزمة روسيا وأوكرانيا العديد من الحملات على الأسواق، أسفرت عن مصادرة حوالي مليون و625 ألف طن سلع غذائية ومنتجات أجهزة طبية مجهولة المصدر، وتعد غرامتها 2 مليون جنيه.