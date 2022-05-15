حماية المستهلك: 697 حملة فى 20 محافظة خلال أبريل لضبط الأسواق

أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه شن 697 حملة في 20 محافظة خلال شهر أبريل الماضى بهدف ضبط الأسواق.

وأضاف جهاز حماية المستهلك في بيان اليوم الأحد، أن الحملات أسفرت عن المرور على 10474 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، لافتا إلى أنه تم ضبط 302.253 طن مواد غذائية، منها مجهولة المصدر و بدون بيانات ومنتهية الصلاحية و حجب سلعة، وتحرير 1955 محضرا للمنشآت المخالفة.

وأشار إلى أن المخالفات جاءت للكميات المضبوطة بين سلع مجهولة المصدر وسلع بدون بيانات مدونة على المنتج وعدم صلاحية للاستهلاك الآدمى وحجب السلع عن التداول، إذ جاءت بيانات الكميات المضبوطة كالآتى :

_ 90270 لتر زيت طعام.

_ 77.601 طن مواد غذائية مختلفة.

_ 38.080 طن اللحوم والأسماك.

_ 42.532 طن دقيق.

_ 25.149 طن (أرز / مكرونة).

_ 21.500 طن (ملح).

_ 7.121 طن (سكر).

_ 11565 عبوة معلبات.

_ 7287عبوة سجائر.

وأكد الجهاز أنه لن يدخر جهدا فى ملاحقة المحتكرين والمخالفين وسيقوم باتخاذ الإجراءات التى من شأنها ضبط الأسواق وتحقيق السعر العادل وإتاحة السلع بالأسواق.

وأوضح الجهاز أن ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة ضبط الأسواق ومكافحة احتكار السلع وإتاحة السلع الأساسية بالأسعار العادلة ، وملاحقة المتلاعبين بقوت الشعب في ظل الظروف الراهنة، والأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها الاقتصادية على دول العالم ومنها مصر .