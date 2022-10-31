«حماية المستهلك»: 60% من المخالفات عدم إعلان أسعار.. و20% سلوك خادع

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن 60% من المخالفات التي ضبطها الجهاز بسبب عدم الإعلان عن أسعار السلع، و20% بسبب السلوك الخادع، وهو التعمد في عدم الإعلان عن الأسعار، لافتا إلى أن باقي المخالفات بسبب أن السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أنه تم تحرير نحو 278 محضر مخالفات حتى الآن، لافتا إلى أن أعضاء الجهاز منتشرين في أكثر من 20 محافظة، وتتمثل مهمتهم الأساسية في مراقبة أسعار السلع في الأسواق، سواء السلع التموينية أو الأخرى.

وتابع أن الجهاز لديه العديد من الأدوات الرقابية عبر التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أن الاختصاص الرئيسي للجهاز وفقًا للقانون هو ردع أي مخالفة قد تضر بمصلحة المواطن.

وأشار إلى أن الجهاز يستند إلى محورين، الأول: الرقابة، والثاني: قوة المستهلك في ضبط السوق، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة، والامتناع عن شراء السلع المبالغ في سعرها.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التاجر الذي يكون على دراية تامة بالقوانين، ويخالفها، فإنه يرتكب جريمة مكتملة الأركان وتستوجب العقاب، لافتا إلى أن مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار بشكل متعمد تصل عقوبتها لـ مليوني جنيه.

وأشار إلى أن الجهاز يستخدم خاصية الواتساب لتلقي الشكاوى وليس المكالمات، إذ يتلقى الجهاز نحو 28% من الشكاوى عبر البرنامج.