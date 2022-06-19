«حماية المستهلك»: 6 حقوق تحمي المواطنين من التعرض للغش

يتعرض الكثيرون لعملية الغش والخداع من قبل التجار، نتيجة بيع السلع أو عرضها بأسعار مرتفعة، وغير مدون عليها أي بيانات متعلقة بالأسعار المقررة لبيعها، لذا حرص جهاز حماية المستهلك، على توضيح بعض النقاط الخاصة بالمستهلك أثناء تعرضه للنصب والغش من التجار، والإجراءات التي يجب اتباعها لعدم تعرضه لتلك المضايقات.

جدير بالذكر أن الجهاز خصص الفترة الماضية رقم «واتساب» لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.

وحذر الجهاز المواطنين أثناء شراء أي من المنتجات الحرص على الحصول على فاتورة توثق بها عملية الشراء لضمان جميع حقوقه دون أي تكلفة إضافية.

وتنشر «المال» في السطور التالية الحقوق والشروط التي يجب اتباعها من المستهلك أثناء تعرضة لعمليات النصب والغش من التجار، وهي كالأتي:

الصحة والسلامة أثناء استعمال المنتجات.

الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة على المنتج التي يشتريه المستهلك.

الاختيار الحر لمنتجات تتوافر بها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.

الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقك ومصالحك المشروعة.

رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقك والإضرار بها.

اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله بسبب شراء منتج أو تلقي خدمة سيئة.

جدير بالذكر أن الجهاز مرّ على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية، وتحرير 81 محضرًا للمنشآت المخالفة.

تأتي تلك الحملات استمرارًا من الجهاز لضبط المُخالفين مُحتكري السلع الاستراتيجية والحيوية وحجبها عن التداول وضبط السع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين.

ووجهت الحكومة جهاز حماية المستهلك بشن العديد من الحملات على الأسواق لضبطها واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.