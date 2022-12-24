«حماية المستهلك»: 45 سيارة و300 مفتش قضائي منتشرون في الأسواق لمتابعة الأسعار

أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن 45 سيارة ضبطية قضائية بكامل أطقمها والبالغ عددهم حوالي 300 مفتش قضائي منتشرون في جميع الأسواق على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الإعلان عن الأسعار وعدم البيع بأزيد من الأسعار المعلنة والتأكد من عدم قيام التجار بحجب السلع عن المواطنين.

تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوجيه عدد من الجهات الرقابية منها جهاز حماية المستهلك، بمتابعة الأسواق وبيع السلع الغذائية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن جميع المفتشين الموجودين بجهاز حماية المستهلك الذين يشنون حملات يومية يتمتعون بالضبطية القضائية، مضيفة أنه خلال تواجدهم في الأسواق من حقهم تحرير المحاضر اللازمة طبقا للضبطية القضائية التي يتمتعون بها حسب قانون حماية المستهلك.

وأشارت إلى أن الجهاز قام بالتنسيق مع كل من: شرطة مباحث التموين، وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ومديريات الطب البيطري، وإدارة مراقبة الأغذية بمدريات الصحة في كافة المحافظات للتواجد مع الجهاز خلال المرور على الأسواق للتأكد من قرارات الحكومة الأخيرة.

وتستمر الحملات على مدار الساعة واليوم حرصا من الجهاز على التزام التجار بقرارات الحكومة الأخيرة حول أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى التفتيش المستمر على التجار لعدم احتكار أي سلعة لبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.