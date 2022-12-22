«حماية المستهلك»: 421 محضر عدم إعلان عن الأسعار حصيلة حملات يومية على الأسواق

تابع جهاز حماية المستهلك، التزام التجار بالإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية التي يتردد عليها المواطنين لشرائها، فضلا عن متابعة البيع بالأسعار التي أعلنت عنها الحكومة، من خلال الحملات المكثفة التي أجراها على الأسواق.

تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوجيه عددا من الجهات الرقابية منها جهاز حماية المستهلك، بمتابعة الأسواق وبيع السلع الغذائية.

قالت مصادر مسوؤلة في جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز شن حملات مفاجأة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة والمعروفة للتأكد من الإعلان عن الأسعار وعدم البيع السلع الغذائية بالأسواق بأسعار أزيد من سعرها الرسمي التي أعلنت عنه الحكومة.

أضافت المصادر لـ«المال»، أن الحملات التي شنها الجهاز بالتعاون مع عددا من الجهات الرقابية المعنية بمراقبة ومتابعة الأسعار أسفرت عن ضبط 421 محضرا مابين عدم الإعلان عن الأسعار وبيع السلع الغذائية بأزيد من السعر المعلن.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التجار وفقا لقانون حماية المستهلك، من خلال أعضاء الجهاز الحاصلين على الضبطية القضائية خلال المرور على الأسواق، لافتة إلى أن الحملات استهدفت عدد من المحال المتنوعة في بيع السلع الغذائية.

ولفتت إلى أن الحملات مستمرة على مدار الساعة واليوم حرصا من الجهاز على التزام التجار بقرارات الحكومة الأخيرة حول أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى التفتيش المستمر على التجار لعدم احتكار أي سلعة لبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.