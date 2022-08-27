«حماية المستهلك»: 4 شروط يجب توافرها للبائع خلال فترة الأوكازيون.. وعقوبات رادعة للمخالفين

أكد مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك، أن جميع أفرع الجهاز بالمحافظات تشن حملات مفاجأة على الأوكازيونات، في مختلف المحافظات، وذلك للتأكد من عدم وجود أي استغلال للمواطنين خلال فترة الأوكازيون.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل بالأكازيون الصيفي لعرض المنتجات بأسعار مخفضة، تخفيفا على المواطنين، ومن المستهدف مشاركة 3500 محل في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الحملات مستمرة خلال فترة الأوكازيونات، وذلك للتأكد من حصول المحل على التصريح بالأكل، فضلا عن التأكد من وضع السعر قبل وبعد الخصم على السلع المعروضة للمواطنين.

وأشار إلى أنه لابد من التأكد من فواتير البيع السابقة وعدم وجود أوكازيون أو خصم وهمي، بالإضافة إلى متابعة سياسية الاسترجاع والاستبدال خلال فترة الأوكازيون.

جدير بالذكر أن المحال المشاركة فى الأوكازيون هي محال الملابس، الأحذية، والشنط، ومنتجات الجلود، والأقمشة، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من الأنشطة التجارية المختلفة.

وأكد المصدر أنه في حالة عدم توافر تلك الشروط التي أعلن عنها الجهاز يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البائع وتوقيع العقوبات اللازمة وذلك طبقا لقانون حماية المستهلك.

ويعد الأوكازيون نشاطا اقتصاديا يستفيد منه المواطنون لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة وكذلك فرصة المحلات لرواج بيع السلع والمنتجات المعروضة والتي تساعد على رواج التجارة الداخلية لتنشيط الاقتصاد القومي.

وأوضح المصدر، أن هناك استعدادا تاما من الجهاز للأوكازيون لمراقبة عملية البيع والشراء من قبل المواطنين والعاملين بالأوكازيونات لعدم حدوث أي تجاوزات وبيع السلع بأسعار مخففة.

وأكد جهاز حماية المستهلك على المواطنين خلال تقديم الشكوى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى «في حالة استيفاء البيانات» على رقم الواتساب 01281661882.

وتعمل جميع أفرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظات بشن العديد من الحملات على الأوكازيونات للتأكد من بيع السلع بالأسعار المعلن عنها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووضع قانون حماية المستهلك عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى مليونى جنيه.