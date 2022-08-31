«حماية المستهلك»: 3 شروط يجب توافرها للمشاركين في «أهلا مدارس».. وعقوبات رادعة للمخالفين

أكد مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، أن رئيس الجهاز أصدر توجيهاته لجميع العاملين في الجهاز بتواجدهم طوال أيام معرض «أهلا مدارس»، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم، لمتابعة مدى التزام المشاركين بالشروط التي وضعها الجهاز لعدم استغلال المواطنين المقبلين على المعرض.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، افتتح في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء معرض “أهلا مدارس 2022” بمشاركة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في مدينة نصر، ويطرح فيه جميع مستلزمات المدارس بتخفيضات من 30 إلى 50% في الأحذية والحقائب المدرسية.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الهدف من تواجد أعضاء حماية المستهلك داخل المعرض لمتابعة الأسعار والإعلان عنها، وإصدار فواتير للمستهلكين المترددين على المعرض.

وأشار المصدر إلى أن هناك 3 شروط أساسية وضعها الجهاز للمشاركين في المعرض لابد من الالتزام بها، وهي: «الالتزام بإعلان الأسعار على السلع، وإصدار فاتورة للسلع المباعة، وتطبيق سياسة الاسترجاع والاستبدال».

وأكد المصدر أنه في حالة وجود أي شكاوى أو مخالفات من المشاركين في المعرض سيتم تطبيق القانون وتحرير المحاضر اللازمة، وفقا لما نص عليه قانون حماية المستهلك.

وبلغ عدد المعارض المشاركة 23 معرضًا رئيسيًا، ونحو 119 معرضا فرعيا، بالإضافة إلى 500 مكتبة مشتركة في المعرض تم تنظيمها في 23 محافظة، كما أن باقي المحافظات سيكون بها قوافل متحركة.

وتوفر المعارض جميع الأشياء التي يحتاجها طلاب المدارس والجامعات من ملابس وأجهزة الكمبيوتر المحمول، ونظارات طبية للطلاب بالكشف.