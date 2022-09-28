«حماية المستهلك»: 3 شروط يجب توافرها في مصانع الحلوى.. والشكاوى تتعلق بالأجهزة الكهربائية

التزمت جميع مصانع الحلوى على مستوى الجمهورية بقرارات جهاز حماية المستهلك، وهي الإعلان عن الأسعار، وعدم بيعها بسعر أعلى من معدلها الطبيعي، بالإضافة إلى الالتزام بتواريخ الإنتاج ورخصة المصانع العاملة في التصنيع، وفقا لتصريحات مصادر مسؤولة داخل الجهاز.

وبحسب المصادر، فإن جهاز حماية المستهلك قام بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء، والتموين، لمراقبة عملية تصنيع الحلوى من خلال خطة تم وضعها للمرور على جميع المصانع والعارضين في المحال التجارية للتأكد من جودتها وتواريخ الإنتاج المدونة عليها، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن المصانع التزمت بالقرارات وقامت بتدوين تواريخ الإنتاج والصلاحية، فضلا عن حصول معظمها على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، لافتة إلى أنه في حالة ضبط مصنع أثناء عملية المرور عليها بدون ترخيص يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة.

وأشارت إلى أن الجهاز لم يتلق شكاوى بسبب حلوى المولد حتى الآن، ولا الأرز الأبيض التي قررت الحكومة تسعيره الأسابيع الماضية، مؤكدة أن جميع الشكاوى الواردة للجهاز عبر الخط الساخن أو مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بشراء الأجهزة الكهربائية وغيرها من المستلزمات الأخرى.

وأكدت المصادر، أن الجهاز قام بالتنسيق مع 27 محافظة على مستوى الجمهورية لمراقبة عملية تصنيع الحلوى، والتأكد من جودتها وحصول المصانع على كافة التراخيص اللازمة قبل بدء تصنيعها للحفاظ على صحة المواطنين.

وعن المحافظات التي لم يتواجد بها أفرع لجهاز حماية المستهلك، أشارت المصادر إلى أنه يتم التنسيق بين المحافظات الأقرب حدوديا لمراقبة عملية التصنيع والبيع والشراء من خلال تعاون الفرع مع الجهات المنوطة للمراقبة على الغذاء، لافته إلى أن رئيس الجهاز يتابع بصفة يومية الشكاوى المتعلقة بالمواد الغذائية لمعرفة التحقيقات النهائية التي تمت بشأنها.

كانت «المال» قد نشرت تحديد جهاز حماية المستهلك للمحافظات الأكثر مخالفات خلال شهر سبتمبر الجاري، من خلال التقارير الواردة للجهاز بشأن كل محافظة والمخالفات المتواجدة بها، بناء على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين، رئيس الجهاز بمعرفة كميات المضبوطات وأنواع المخالفات التي يحررها الجهاز على مدار اليوم.

وكشفت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، أن المحافظات الأكثر مخالفات هي «كفر الشيخ، والقليوبية، والشرقية، والوادي الجديد، والسويس».

يشار إلى أن الحملات تأتي بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين، وهيئة الأغذية بوزارة الصحة، لضبط السلع مجهولة المصدر، وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير المحاضر للمخالفات التي تم ضبطها.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن المخالفات تنوعت ما بين احتكار سلع، وضبط سلع غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى البيع بأزيد من السعر المعلن.

واحتلت محافظة كفر الشيخ مقدمة المحافظات التي تم ضبط فيها نحو 15 مصنعا لتصنيع حلوى المولد مخالفة للاشتراطات الصحية والقياسية خلال عملية التصنيع.

ووفقا للمصادر، فإن محافظة القليوبية احتلت المرتبة الثانية للمصانع التي تم ضبطها مخالفة للاشتراطات وتقوم بتصنيع حلوى لا تصلح للاستخدام الآدمي، لافتة إلى أنه تم ضبط نحو 22 مصنعا والتحفظ على الحلوى المتواجدة بداخله بمعرفة الصحة وشرطة التموين وجهاز حماية المستهلك.

وجاءت محافظة السويس في المرتبة الثالثة، إذ تم ضبط فيها حوالي 10 أطنان دقيق مجهول المصدر، و1000 علبة سجائر مستوردة، و1.5 طن جمبري وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى نصف طن دواجن، وكميات كبيرة من زيوت السيارات، وعصائر منتهية الصلاحية.

وفي محافظة الشرقية التي احتلت المرتبة الرابعة، تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك من ضبط حوالي 3 آلاف لتر زيوت سيارات، وألبان وعصائر منتهية الصلاحية، وكميات كبيرة من الدقيق المدعم، بالإضافة إلى ضبط نحو 5 أطنان أرز أبيض يتم بيعه بسعر أعلى من معدله الطبيعي.

واحتلت محافظة الوادي الجديد، المرتبة الخامسة، بعد أن شنت الجهات الرقابية بالتعاون مع الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك حملات مكثفة تم فيها ضبط أعداد كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير نحو 40 محضرا لعدم توافر الشهادات الصحية داخل المنشآت مثل المخابز والمطاعم والمحال التي يجب توافر تلك الشهادات فيها.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك شن خلال شهر أغسطس الماضي، 779 حملة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأسفرت الحملات عن المرور على 10897 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى ضبط 337.108 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية وحجب سلعة.

وتم تحرير 4050 محضرا للمنشآت المخالفة، وجاءت المخالفات للكميات المضبوطة بين سلع مجهولة المصدر وسلع بدون بيانات مدونة على المنتج وعدم صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي وحجب السلع عن التداول.