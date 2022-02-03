حماية المستهلك: 251 محضر مخالفات في 10 محافظات

منها القاهرة و الجيزة و القليوبية و سوهاج و المنيا و جنوب سيناء و الاسماعيليه و كفر الشيخ

شن جهاز حماية المستهلك حملات لضبط الأسواق في 10 محافظات ، أسفرت عن تحرير (251محضر) بعضها يتعلق بالغش التجارى والبيع بأزيد من التسعيرة ومخالفة الاشتراطات الصحية.

إدارة ضبط الأسواق بمحافظتي القاهرة والجيزة



شنت 26 حملة علي محافظتي نطاق القاهرة و الجيزة واسفرت عن تحرير 42 محضر لعدد من المنشآت التجارية لضبط العديد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار الشاملة ، وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم كتابة أسم الصنف والمواصفات باللغة العربية (مجهولة المصدر).

محافظة الاسماعلية



ضبط 343748 علبة سجائر بوكس داخل مخزن سجائر لتجميعها وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وكميات كبيرة من السجائر الأجنبية مجهولة المصدر ، و تحرير (29 محضر) لعدد من المنشآت التجارية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم إصدار فواتير قانونية، عدم حمل شهادات صحيه..

محافظة الشرقية



ضبط مخزن للأعلاف بحيازته سلع مجهولة المصدر ،بالإضافة إلي ضبط منشأة لبيع إكسسورات السيارات بحيازتها قطع غيار سيارات منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر، وتم تحرير عدد 32 محضر ضد عدد من المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل الشهادات الصحية .

محافظة جنوب سيناء



بالإشتراك مع مديرية الصحة و السكان والتموين والتجارة الداخلية تم تحرير 28 محضر ضد عدد من المحلات التجارية لعدم وجود تراخيص وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار ونقص الإشتراطات الصحية .

محافظة السويس



تم تحرير 18 محضرا لعدد من المنشآت التجارية لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط كمية من السلع مجهولة المصدر وعدم وجود التراخيص اللازمة وتجاهل الإشتراطات الصحية.

محافظة كفر الشيخ



ضبط مصنع أحذيه لاستخدامه علامه تجارية بدون سند قانونى وتم التحفط على كمية من المنتجات ومدون عليها ( طبى ) واسم العلامة بدون سند قانونى أو مواصفات فنيه ، بالإضافة إلي ضبط شركه اكسسوار محمول بحيازتها منتجات بدون فواتير او مستندات تدل على مصدرها .

و تحرير عدد (16 محضر) لعدد من محلات المبيدات الزراعيه والبويات والأدوات الكهربائيه ومنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم اصدار فواتير قانونيه طبقا للقانون 181 لسنه 2018 .

محافظة المنيا



ضبط عدد من المراكز الطبية ومركز لعلاج الاطفال المبتسرين والحضانات ومعامل التحليل بداخل غرفة الكشف كاميرا مراقبه وهذا مخالف قانونيا لانتهاك حرمة المرضى وكميه من الأدوية المسجلة بوزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وغير مصرح بتداولها تجاريًا و كميه كبيره من المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية بالإضافة إلي مخالفة شروط مكافحة العدوى وعدم وجود طبيب وتمريض بالمكان .

محافظة القليوبية



ضبط 60 لفة خرطوم كهرباء، وعدد 100 لفة خرطوم كهرباء سوستة، وعدد 40 لفة سلك كهرباء مقلد لعلامه تجاريه شهيره ، عدد 15 لفة سلك كهرباء غير مدون عليها بيانات ، وعدد 3000 عبوة حفاضات ، عدد 168 كرتونة صابون وجه و عدد 550 بكرة مناديل ورقية مجهولة المصدر و غير مدون عليها أي بيانات ، بالإضافة إلي تحرير عدد (11) محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير و إدارة منشآت بدون ترخيص و حيازة منتجات مجهولة المصدر .

محافظة سوهاج



تم تحرير عدد 51 محضرا لمنشآت طبية وتجارية وذلك لإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن أسعار الخدمة الطبية المقدمة بالإضافة إلي وجود غرفة عمليات غير مطابقة للإشتراطات القانونية وغير مرخصة وحيازة أدوية مخدرة مدرجة بالجدول الثالث لقانون المخدرات وغير مسجله بدفتر المخدرات وأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية .