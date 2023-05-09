«حماية المستهلك»: 2 مليون جنيه عقوبة عدم التزام السائقين ومحطات التمويل بالتعريفة الجديدة

أجرت أفرع جهاز حماية المستهلك في المحافظات حملات متتالية منذ مطلع الأسبوع الحالى حتى اليوم الثلاثاء على مواقف الأقاليم ومحطات التمويل للتأكد من بيع السولار بالأسعار المعلنة مؤخرا والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أقرها المحافظين على حسب تحديد المسافات بين المراكز.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اجتمعت الأربعاء الموافق 3 / 5 / 2023 لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى.

قالت مصادر مسئولة داخل الجهاز، إنه تم المرور على المواقف للتأكد من الالتزام من الأسعار المعلنة بواسطة أفرع الجهاز في المحافظات والتنبيه على الركاب بعدم سداد مبالغ أكثر من التعريفة المكررة والمعلنة من المحافظ، لافتة إلى أنه تم التنسيق بين مدريات التموين ومباحث التموين للاشتراك في المرور على محطات الوقود.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه في حالة عدم التزام السائقين في مواقف الأقاليم والمواقف الداخلية في المحافظات والتي تقوم بنقل المواطنين من مركز لآخر يتم تحرير المحاضر اللازمة طبقًا لقانون حماية المستهلك إذ تصل عقوبتها إلى 2 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن الجهاز قام بالاشتراك مع مباحث المرور لتحرير محاضر للسائقين الذين يقومون برفع أسعار التعريفة المقررة للنقل ويصل الأمر إلى سحب تراخيص السيارات وتحرير المحاضر اللازمة بواسطة أعضاء الجهاز مما يحملون صفة الضبطية القضائية.

جدير بالذكر أن اللجنة قررت أيضا تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .