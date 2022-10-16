«حماية المستهلك» : 2 مليون جنيه شهريا مبيعات كيان ادعى امتلاكه أحد أكبر مواقع التسوق الإلكتروني

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن مبيعات الكيان الوهمي يدَّعى امتلاكه لأحد كُبرى مواقع التسوق الإلكتروني والتي ضبطه جهاز حماية المستهلك، في إحدى المناطق بالقاهرة بلغت حوالي 2 مليون جنيه شهريا.

ووفقا للمصادر فإن الكيان استغل اسم إحدى الشركات العالمية لبيع منتجاته مقلدة ومجهولة المصدر للمواطنين بأسعار مرتفعة في 27 محافظة من خلال استخدام بعض الأشخاص للترويج لمنتجاتهم، لافتة إلى أن الجهاز تحرى عن الكيان قبل مداهمته للتأكد من الشكوى المقدمة له ضده.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الجهاز قام بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية لمداهمة الكيان الوهمي، مضيفه أنه خلال المداهمة تم العثور على مستندات توضح نسبة مبيعات الكيان شهريا 2 مليون جنيه نظرا لاستغلاله اسم شركة كبيرة عاملة في مجال الإلكترونيات.

ونص قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، على حماية العلامات التجارية 82 لسنة 2002، لقمع الغش والتدليس 281 لسنة 1994 وهى «الغش وتضليل المستهلكين – استخدام واستعمال علامة تجارية مملوكةللشركة – سلع مجهولة المصدر – سلع بدون بيانات – الغش التجارى».

في سياق متصل، قال مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يراقب كافة الكيانات التي تقوم بالتعامل داخل الأسواق المصرية للتأكد من قانونية هذه الكيانات وصحة الفواتير التي تصدرها للمستهكين، مما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد القومي لضمان وصول مستحقات الدولة إلى الخزانة العامة.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الجهاز يقوم بالتأكد من سلامة المنتجات التي يحصل عليها المستهلك من جميع الكيانات لعدم تعرض المواطنين للغش والخداع منها.

وأشار إلى أن الجهاز يتابع مثل هذه القضايا من خلال الإدارات المعنية بالرقابة على الأسواق لضبطها ومنع تدوال أي سلع مقلدة ومجهولة المصدر في الأسواق.

وأكدت أن الجهاز سيقوم بمتابعة كافة الكيانات التجارية سواء في الأسواق العادية أو الإفتراضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد أنها تقوم بتقديم سلع جيدة للمستهلك.

جدير بالذكر أن أعضاء الجهاز من خلال «إدارة الرقابة على الأسواق» من حاملى صفة «الضبطية القضائية» داهموا إحدى الكيانات الوهمية بمنطقة القاهرة.

وبتفتيشه وجد به كمية كبيرة من أدوات التغليف والطباعة وفواتير وأختام الشركة الأصلية مالكة الموقع لتضليل المستهلكين والمنتجات التى يقوم ببيعها.

وعُثر على كميات كبيرة من أجهزة كهربائية منزلية مجهولة المصدر، إذ تنوعت بين: «أجهزة هاند ميكر– أجهزة كيتشن ماشين– مكواه ملابس– أجهزة خلاطات– أجهزة مكانس– عجان– مضرب كهربائي– أفران كهربائية– أجهزة منزلية أخرى».

وتم التحفظ على الأداوات والأجهزة المستخدمة فى انتحال اسم الشركة وجميعهم يحملون اسم وشعار الموقع وهي: «دفتر فواتير – ختم أكلاشيه – أدوات التغليف والدعاية».

وكانت المال قد نشرت أمس الأول الجمعة، أن جهاز حماية المستهلك، شن حملة مكبرة موسعة استهدفت مخزن غير مرخص بأحد مناطق القاهرة الكبرى يحمل علامة تجارية لشركة بيع الكترونى مُضللا بذلك جمهور المستهلكين فى التعامل معه على وضع مُخالف للحقيقة.

وقال الجهاز في بيان له إن التحريات والمعلومات التي وردت للجهاز أسفرت عن وجود كيان يحمل اسم وصفة الشركة الأصلية مالكة موقع التسوق الإلكتروني وله صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «FACEBOOK»، مقلدًا بذلك اسم ونشاط الشركة الأصلية.