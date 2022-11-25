«حماية المستهلك»: 18 فرعًا تابعًا للجهاز يشنون حملات لمنع تداول الأرز بين المحافظات

أكدت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن 18 فرعا تابعا للجهاز في المحافظات المختلفة، إضافة إلى إدارة ضبط الأسواق المركزية في القاهرة والجيزة، شنوا حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة الأرز الأبيض، ومنع تداول الأرز الشعير بين المحافظات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات تركزت أكثر على منطقة القاهرة والجيزة، لمتابعة عملية تداول وبيع الأرز الأبيض والشعير، لافته إلى أنه يتم المرور المفاجئ على مضارب الأرز للتأكد من تسليم التجار بالأسعار المعلن عنها.

وأشارت إلى أن الحملات مستمرة على مدار الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعات المتأخرة من الليل وفي أيام الراحات والعطلات الأسبوعية، على سبيل المثال شن حملات يوم الجمعة.

أكدت المصادر، أن الهدف من تكثيف وشن الحملات هو ضبط منظومة الأرز الأبيض والشعير والالتزام بالإبلاغ والإفصاح عن الكميات المتواجدة لدى التجار ومنع الاستخدام الشخصي لمحصول الأرز.

وبدأ جهاز حماية المستهلك، الأحد الماضي، في تنفيذ قرار مجلس الوزراء باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، بعد انتهاء الـ3 أيام المهلة التي أعلنت عنها الحكومة، وفقا لتصريحات مصادر مسئولة في الجهاز.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية، نشرت الخميس الماضي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى.

كما نشرت الجريدة قرار مجلس الوزراء باستثناء تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، والأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك شكل غرفة عمليات مكبرة تحت إشراف المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، لمتابعة عملية بيع الأرز الأبيض، إضافة إلى منع تداوله من مكان لآخر بعد نشر الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء باعتبار الأرز من المنتجات الاستراتيجة.

وتقوم غرفة العمليات بالتنسيق بين المحافظات المجاورة للأخرى التي لا يتواجد بها أفرع لجهاز حماية المستهلك، بهدف التنسيق لمتابعة الأسعار وتوافر السلع بما فيها الأرز.

ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع من خلال الخط الساخن أو الصفحة الرسمية للجهاز، للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن لتوفير احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم.