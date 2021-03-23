اقتصاد وأسواق

حماية المستهلك: 170 ألف شكوي سنويا وغرامة مليون جنيه على المخالفين (فيديو)

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين إننا نعمل على تنظيم التجارة الرسمية وتمثل 40%
محمد مجدي 10:58 م, الثلاثاء, 23 مارس 21 10:58 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

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أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، أنه يتم تلقي ما يقرب من 170 ألف شكوي سنويا ، و يتم حل معظمها بالتفاهم ، موضحاً أنه يتم العمل وفق إطار تنظيمي وليس الشكوى التي تحرك حماية المستهلك فقط .

وقال حسام الدين ، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إنه يتم تحرير قضايا ضد كل من يقوم بالببيع أزيد من السعر المدون على العبوة، والغرامة المالية تصل إلي مليون جنية لمن لا يلتزم بالسعر المدون على المنتج .

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وأضاف حسام الدين، أننا نعمل على تنظيم التجارة الرسمية وتمثل 40%، لافتا إلى أن يجب على المستهلك إلزام التاجر بإصدار الفاتورة، وفي حال عدم الاستجابة يقوم بالإبلاغ عنه حتى لو كان التاجر في حارة .

وتابع حسام الدين ، ان هناك ثبات في أسعار السلع بالأسواق المصرية وانخفاض في أسعار أخرى خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أنه كلما يتوافر المنتج أو السلع في الأسواق بكثرة يحدث استقرار في الأسعار.

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وأضاف حسام الدين، أن آليات العرض والطلب تحدد أسعار السلع في الأسواق، مؤكدا أن وزارة التموين لديها مجموعة من الأليات لضبط الأسواق ، كما أن السلع الغذائية المعبأة لم ترتفع أسعارها في الأسواق .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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