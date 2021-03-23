حماية المستهلك: 170 ألف شكوي سنويا وغرامة مليون جنيه على المخالفين (فيديو)

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ومساعد وزير التموين، أنه يتم تلقي ما يقرب من 170 ألف شكوي سنويا ، و يتم حل معظمها بالتفاهم ، موضحاً أنه يتم العمل وفق إطار تنظيمي وليس الشكوى التي تحرك حماية المستهلك فقط .

وقال حسام الدين ، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إنه يتم تحرير قضايا ضد كل من يقوم بالببيع أزيد من السعر المدون على العبوة، والغرامة المالية تصل إلي مليون جنية لمن لا يلتزم بالسعر المدون على المنتج .

وأضاف حسام الدين، أننا نعمل على تنظيم التجارة الرسمية وتمثل 40%، لافتا إلى أن يجب على المستهلك إلزام التاجر بإصدار الفاتورة، وفي حال عدم الاستجابة يقوم بالإبلاغ عنه حتى لو كان التاجر في حارة .

وتابع حسام الدين ، ان هناك ثبات في أسعار السلع بالأسواق المصرية وانخفاض في أسعار أخرى خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أنه كلما يتوافر المنتج أو السلع في الأسواق بكثرة يحدث استقرار في الأسعار.

وأضاف حسام الدين، أن آليات العرض والطلب تحدد أسعار السلع في الأسواق، مؤكدا أن وزارة التموين لديها مجموعة من الأليات لضبط الأسواق ، كما أن السلع الغذائية المعبأة لم ترتفع أسعارها في الأسواق .